Rekordowy ruch na autostradzie A4. Stalexport więcej pobierał z ciężarówek

Mimo podwyżki opłat za ciężarówki na A4, Stalexport Autostrady zarobił mniej.

Stalexport Autostrady cieszy się z rekordowej popularności zarządzanej przez siebie autostrady. Na A4 między Katowicami a Krakowem jeździło w ubiegłym roku dużo więcej samochodów niż rok wcześniej. Nie skończyło się jednak większymi zyskami, bo trzeba będzie wymieniać nawierzchnię.

Autostradą A4 między Katowicami a Krakowem, a zarządzaną przez spółkę Stalexport Autostrady jeździło w ubiegłym roku średnio 36,1 tys. samochodów osobowych i 7,0 tys. ciężarowych dziennie. To oznacza spory wzrost w porównaniu z 2016 r. - odpowiednio o 2 tys. samochodów osobowych i 351 ciężarówek więcej.

Szczególnie dobra była pierwsza połowa ub. roku, kiedy ruch samochodów osobowych rósł w tempie 8-procentowym. W drugiej połówce roku rosło już nieco wolniej. W rezultacie cały rok zakończył się 5,7-procentowym wzrostem.

Dynamika przychodów wskazuje, że o ile w przypadku samochodów osobowych obciążanie pozostały bez zmian, to ciężarówki dotknęły podwyżki. Mimo zwiększenia ich ruchu o 5,3 proc. Stalexport Autostrady pobrało o 17 proc. opłaty.

- Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu przychodów z tytułu poboru opłat na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków o 9,2 proc., czyli do poziomu ok. 314,8 mln zł, co związane było ze wzrostem natężenia ruchu o 5,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, tj. do 43 tys. pojazdów na dobę, oraz ze zmianą stawek dla samochodów ciężarowych od 1 marca 2017 roku - podał prezes Emil Wąsacz.

Zyski w dół

Nie przełożyło się to jednak na zyski spółki. Łączny wzrost przychodów o 9 proc. (+26 mln zł) w ciągu roku okupiła bowiem o aż 73 proc. wyższymi kosztami działalności (+41 mln zł). To efekt wzrostu kosztu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni o aż 24,8 mln zł.

Stalexport Autostrady miał 153,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 159,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,8 mln zł w 2017 r. wobec 292,9 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosły w ubiegłym roku 43,9 mln zł i przeznaczone zostały m.in. na ochronę środowiska (przebudowa odwodnienia autostrady i budowa ekranów akustycznych) oraz na instalację urządzeń systemu zarządzania ruchem (elektroniczne tablice informacyjne).