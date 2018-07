Nowa sieć japońskich restauracji w Polsce. Jej specjalnością jest zupa ramen

Menya Musashi, znana japońska sieć restauracji, debiutuje w Polsce. W tym roku pierwsze restauracje tej marki otworzą się w centrum Blue City w Warszawie oraz Forum Gdańsk, a w 2019 – w stołecznej Galerii Młociny.

Specjalizująca się w kuchni japońskiej Menya Musashi jest obecna na rynku od 1996 roku. Wtedy w Tokio zaczął działać pierwszy lokal tej marki. Aktualnie restauracje tej sieci znajdziemy również w Singapurze, Chinach, Tajlandii, Wietnamie, Malezji, na Ukrainie oraz na Hawajach, a już wkrótce – również w Polsce. Flagowym daniem Menya Musashi jest ramen.

„W Polsce przybywa koneserów kuchni japońskiej, co nie umyka uwadze wiodącym sieciom gastronomicznym z całego świata. Menya Musashi to popularna sieć restauracji, która stawia na dobrze rozwinięte i perspektywiczne rynki, dlatego niezwykle cieszymy się z jej decyzji o wejściu również do Polski" - powiedziała Karolina Stankiewicz z JLL, firmy doradczej, która została agentem sieci w Polsce.

Restauracje japońskie, obok włoskich, tureckich oraz chińskich, cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Polacy rozsmakowali się zwłaszcza w sushi, które chętnie zamawiają do domu i podczas lunchów w przerwach od pracy. Fenomenem ostatnich lat są jednak ciepłe dania japońskie: miso i zupy ramen.

