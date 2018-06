Rewolucja podatkowa Czewińskiej. Ujednolicone stawki VAT, 9 proc. CIT, koniec deklaracji

Fot. Robert Ostrowski Spółki kapitałowe z przychodami do 2 mln euro zapłacą 9 proc. CIT.

Obniżenie stawki CIT z 15 do 9 proc. dla małych spółek kapitałowych, specjalna stawka CIT dla dochodów z innowacji, ujednolicenie w dół stawek podatku VAT, ale także ograniczenie rozliczania kosztów aut w firmie. Minister finansów zapowiada duże zmiany od 2019 r.

- Zawiłe i niestabilne przepisy są główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej - stwierdza Teresa Czerwińska w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Tak wynika z raportów, tak mówią przedsiębiorcy. Chcemy, żeby poświęcali mniej czasu na rozliczenia. I mamy na to pomysły - zapewniła.

Minister finansów zapowiada, że od 2019 r. różne stawki VAT na podobne towary "w większości przypadków" zostaną ujednolicone w dół. - Przykładowo, chcemy, aby wszystkie owoce były obciążone 5 proc. VAT - mówi Czerwińska.

- Nie zamierzamy osiągać tutaj efektu fiskalnego, to ma być uproszczenie, a nie podwyżka - deklaruje pani minister. Zapowiada też odejście od systemu PKWiU i zastąpienie go klasyfikacją statystyczną na potrzeby celne (CN). Przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o wiążącą informację stawkową, podobną do interpretacji indywidualnych.

Wideo: rząd szykuje zmiany. Podatki mają być prostsze

Nie ma za to szans na wprowadzenie jednej stawki VAT na wszystkie towary i usługi. Czerwińska przyznała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że "resort nie prowadzi obecnie takich analiz".

Inną ważną zmianą ma być kolejne obniżenie podatku CIT dla małych spółek kapitałowych z 15 do 9 proc. Jednocześnie do 2 mln euro (z 1,2 mln) zostanie podwyższony limit rocznych przychodów uprawniających do niższej stawki CIT. Podstawowa stawka pozostanie na poziomie 19 proc.

Ministerstwo Finansów planuje też wprowadzenie ulgi podatkowej dla firm, które dochód uzyskują z własności intelektualnych chronionych przez patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie w przypadku programów komputerowych. Preferencje podatkowe będą dotyczyły tylko dochodu z tych źródeł.

Teresa Czerwińska zapowiada też wprowadzenie ułatwienia rozliczeń straty z działalności gospodarczej, jednorazowo do 5 mln zł, zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzenia dla małżonka czy złagodzenie zasad rozliczania należności niepłaconych przez kontrahentów.

Od 2019 r. zostanie też zlikwidowany obowiązek składania deklaracji VAT, ponieważ fiskus i tak ma wszystkie potrzebne informacje dzięki JPK.

Szykują się też niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców. Resort finansów chce, by wszystkie wydatki na firmowy samochód osobowy mogli wrzucić w koszty tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą szczegółową ewidencję przejazdów. Pozostali rozliczą połowę wydatków. Podobny system obecnie funkcjonuje w przypadku odliczania VAT od wydatków na samochód.

Czerwińska zapowiada też ułatwienia w rozliczeniu rocznym dla osób fizycznych. - Już teraz mamy możliwość skorzystania z zeznań wypełnianych przez urzędników, chcemy jednak dodatkowo maksymalnie zmniejszyć ilość danych, które muszą podawać sami podatnicy - mówi minister. Nowa usługa będzie się nazywała Twój e-PIT.

- Jeśli ktoś w jednym roku korzystał z ulgi na dziecko, w zeznaniu za następny rok jej kwota zostanie automatycznie wykazana. Nowa usługa będzie się nazywała Twój e-PIT - wyjaśnia pani minister.

Z uproszczeń podatkowych skorzystać mają także zarabiający na najmie, a ujednolicone mają zostać deklaracje dla podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Termin na inwestycję mieszkaniową zostanie wydłużony do trzech lat. - Dzięki temu więcej osób skorzysta ze zwolnienia i nie będzie musiało płacić PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania - wyjaśnia Czerwińska. Rozszerzony ma zostać także katalog premiowanych ulgą wydatków na cele mieszkaniowe.

