Rewolucja w alimentach. Będzie rejestr dłużników alimentacyjnych, koniec z pracą na czarno

Alimenty wypłacane natychmiast w kwocie 480 zł to jest bardzo dobre rozwiązanie - uważa wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. W programie "Money. To się liczy" powiedział, że zabiegali o nie zarówno komornicy, jak i organizacje walczące o egzekucję alimentów. - Prosty, uproszczony wniosek, by dziecko od razu było zabezpieczone - podkreślił.

- Rozmawiamy też z ministrem Ziobrą, pracujemy wspólnie nad pakietem alimentacyjnym, żeby poprawić egzekucję alimentów. Idziemy w stronę "zachęcania” pracodawców do tego, by nie zatrudniali dłużników alimentacyjnych na czarno. Chcemy też ich aktywizować zawodowo, ale również tworzymy rejestr dłużników alimentacyjnych - powiedział wiceminister.