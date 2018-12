Robert Biedroń otwiera sklep internetowy. Będzie sprzedawał koszulki

Kiedy tylko informacja trafiła do sieci, serwery uległy przeciążeniu ze względu na zbyt dużą liczbę wejść na stronę. Robert Biedroń przeprosił za tymczasowe problemy, a po chwili sklep znów funkcjonował.

Co można w nim kupić? Koszulki, bluzy, kubki czy lniane torby z nadrukami. -­ Oddaję w wasze ręce symbole, dzięki którym wszyscy, którzy chcą prawdziwej zmiany w Polsce, będą mogli to pokazać – informował Biedroń.

- To też okazja, by wesprzeć nasz ruch w budowaniu bardziej otwartej, uśmiechniętej Polski, bo to na naszą działalność trafią wszystkie zyski ze sprzedaży – poinformował na Facebooku.