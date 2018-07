Fot. Dominik Gajda/REPORTER/EAST NEWS Robert Gwiazdowski wraca do Rady Nadzorczej ZUS

Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, trafi do Rady Nadzorczej ZUS. Będzie to dla niego powrót do organów nadzoru państwowego giganta po latach.

O nowej roli, jaką będzie pełnił Gwiazdowski, poinformował jego kolega z ZPP i zarazem prezes Związku Cezary Kaźmierczak.

Kaźmierczak miał w czwartek podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Jak wyjaśnił we wpisie na Twitterze, ZPP ma prawo zgłosić swojego kandydata do Rady Nadzorczej ZUS jako jedna z organizacji reprezentujących polskich przedsiębiorców.

Uwaga! @RGwiazdowski wraca do Rady Nadzorczej ZUS. Wczoraj podpisałem dokumenty zgłoszeniowe (@ZPPnetpl ma prawo jako org reprezentatywna) Moze będzie nowy „List do ubezpieczonych” -- Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) 13 lipca 2018

Dla Gwiazdowskiego będzie to powrót w szeregi ZUS-u. Od lutego 2006 do września 2007 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

"Ze względu na sposób ustalania składu Rady Nadzorczej ZUS można ją uznać za jedną z instytucji szeroko rozumianego trójstronnego dialogu społecznego w Polsce" - czytamy na stronie ZUS-u.

Stronami uprawnionymi do wskazywania swoich przedstawicieli są reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców, a także przedstawiciel rządu - oddelegowany przez ministra do spraw społecznych. W tej chwili funkcję Przewodniczącego Rady pełni Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dodatkowo możliwość delegowania przedstawiciela do składu Rady zagwarantowano organizacji emerytów i rencistów.

