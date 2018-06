Lista najbogatszych Polaków. Robert Lewandowski trafił do pierwszej setki

Fot. AFP/EAST NEWS Robert Lewandowski bardzo dba o bezpieczną przyszłość. Piłkarz pamięta, że jego kariera nie będzie trwała w nieskończoność

Robert Lewandowski znalazł się na 94. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Szacuje się, że jego majątek wynosi ok. 350 mln zł. Choć znamy go głównie z umiejętności piłkarskich, to trzeba przyznać, że wcale nie gorzej radzi sobie z inwestycjami.

Najlepszy piłkarz w Polsce wie, jak zarobić na własnej marce. Tygodnik powołuje się na "Die Tageszeitung", według którego piłkarz inkasuje w ramach klubowej pensji 5,5 mln zł miesięcznie. To 177 tys. zł dziennie i 2 zł z groszami na sekundę.

Na tym nie kończą się jego wpływy. Eksperci oceniają, że Lewandowski potrafi za jedną kampanię reklamową zarobić od 600 tys. zł do 2,5 mln zł. A przecież mogliśmy go już zobaczyć w reklamach popularnych napojów gazowanych, izotonicznych, szamponów, żyletek, sieci komórkowych i odzieżowych.

Napastnik ma też szereg drogich nieruchomości. Za czasów gry w Borussi media rozpisywały się o jego posiadłości w Dortmundzie, wartej 4 mln zł. Teraz mieszka w monachijskiej rezydencji podobno wartej blisko 10 mln zł. Do tego ma apartament przy ul. Złotej 44 w Warszawie, gdzie ceny lokali sięgają od 1,4 mln zł za dwupokojowe mieszkania do 11 mln zł za czteroosobowe apartamenty. Wakacje Lewandowski może spędzić w swojej drewnianej posiadłości na Mazurach. Szacowana wartość – ponad milion zł.

Ma udziały w RL Management, spółce zajmującej się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Kupił akcje w funduszu Protos Venture Capital, czyli w instrumencie inwestującym w start-upy. Nie można zapominać o jego wkładzie w spółce LS Investments, podmiocie budującym apartamenty w Warszawie, i w agencji marketingowej Stor9. Do tego inwestuje w dom mediowy RL Media.

Najnowszy zakup Lewandowskiego to udziały w sklepie Zgoda FC. Jak przypomina "Wprost", podliczone zarobki są wyrażone w brutto, a jednak trzeba pamiętać, że połowę tego, co zarobi, zabierają niemieckie podatki. Algorytm CIES Football Observatory wycenił w ostatnim czasie 100 najdroższych piłkarzy świata. Według niego Robert Lewandowski jest wart blisko 94 mln euro.

