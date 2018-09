Robert Stanilewicz odchodzi z grupy TVN. "Będę działać na własną rękę"

Robert Stanilewicz po 16 latach kończy współpracę z TVN

Dziennikarz ekonomiczny Robert Stanilewicz po 16 latach kończy współpracę z grupą TVN. Był m.in. gospodarzem programu "Bilans" i prowadzącym serwisy ekonomiczne w TVN 24 BiS.

O swoim odejściu Stanilewicz poinformował na Twitterze. - Szanowni Państwo, Moi Drodzy, odchodzę z Grupy TVN. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze - napisał.

W rozmowie z Press.pl zapewnia, że odejście ze stacji to jego własna decyzja.

- Ponad 16 lat w jednym miejscu - nawet najlepszym - to dość długo, by poczuć zew nowej przygody. Nie wydarzyło się teraz nic szczególnego, co powodowałoby wprost tę decyzję. Chcę spróbować swojej własnej drogi i swoich własnych pomysłów. Będę najprawdopodobniej działać na własną rękę, chyba że pojawią się jakieś propozycje, czego nie mogę wykluczyć. Nie przechodzę do żadnych mediów tradycyjnych - mówi dziennikarz.

Robert Stanilewicz był m.in. gospodarzem programu Bilans, emitowanego na antenie TVN 24 BiS. Prowadził też serwisy i programy o tematyce gospodarczej.

Stanilewicz jest kolejnym dziennikarzem, który odchodzi z TVN 24 BiS. Wcześniej redakcję opuścili: Kamila Kalińczak, Łukasz Kijek, Patrycjusz Wyżga i Katarzyna Werner, która wróciłą do TVN 24.

