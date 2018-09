Dyrektorzy szkół w panice przez RODO. Zagrożone są nawet jasełka

- To, że w dzienniku szkolnym widnieją imiona i nazwiska uczniów, wynika wprost z przepisów prawnych. Co ważne, dziennika nie da się zastąpić – zatem nauczyciele mogą bez obaw wyczytywać na głos imiona i nazwiska uczniów w klasie sprawdzając obecność. Oczywiście niektórzy nauczyciele mogą zamiast tego wyczytywać uczniów za pomocą numerka, jeśli idzie za tym jakiś cel edukacyjny – na przykład ćwiczenie pamięci uczniów. Tylko nie można argumentować tego absolutnie przepisami RODO - mówi w rozmowie z money.pl Kawecki.

Co, jeśli dziecko opisuje w klasówce swój stan zdrowia albo np. pobyt w szpitalu? I tu również odpowiadam – te informacje mogą się tam znaleźć, również z tego względu, że przetwarzanie informacji jest tu niezbędne, by szkoła mogła podejmować swoje działania edukacyjne. Niektóre szkoły mają swoje kodeksy dobrych praktyk, nakazujące nauczycielom odpowiednią ochronę klasówek, jeśli ci sprawdzają je w domach. Takie regulaminy są bardzo dobra praktyką - dodaje.

Nie warto też rezygnować z podpisywania zeszytów imieniem i nazwiskiem dziecka. - Jeśli one są odpowiednio podpisane, to można je zostawić w szkole tak by dostęp do nich mieli tylko nauczyciele i uczniowie. Warto pamiętać, że współczesne szkoły są odpowiednio zamykane i zabezpieczane. Większość ma też monitoring - zaznacza ekspert od RODO z resortu cyfryzacji.