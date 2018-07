Kiedy nie możemy liczyć na kredyt w banku, to warto przemyśleć propozycję pożyczki lub chwilówki przez Internet. Obecnie na rynku działa bardzo wiele firm pożyczkowych, gdzie już w piętnaście minut można dostać pieniądze na konto. Poza tym takie pożyczki otrzymywane są bez weryfikacji – często wystarczy tylko posiadać ważny dowód osobisty.

Gdzie można starać się o pożyczki pozabankowe i jakie są ich rodzaje? Ofert na rynku jest dużo i warto poznać wszystkie możliwości zanim wybierze się chwilówki na raty czy pożyczki na dowód. Zatem najpierw trzeba poznać, jakie są rodzaje pożyczek, które otrzymuje się poza bankiem. Na początku warto sprawdzić ranking pożyczek i wybrać najlepszą ofertę.

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Na rynku działa wiele firm, które mają w ofercie pożyczki online, chwilówki i wiele innych (ciekawą opcję można znaleźć np. na stronie: https://smartpozyczka.pl/). Najważniejsze rodzaje pożyczek, które można otrzymać poza bankiem to:

pożyczki na dowód,



pożyczki bez BIK,



pożyczki przez Internet lub pożyczki przez telefon,



chwilówki

Pożyczki na dowód i pożyczki bez BIK

Najpopularniejszym rodzajem udzielanych pożyczek są pożyczki na dowód oraz pożyczki bez BIK. W przypadku pożyczki na dowód już sama nazwa wskazuje, że aby je otrzymać wystarczy tylko posiadać ważny dowód osobisty i być osobą pełnoletnią. Poza tym podczas załatwiania takiej pożyczki potrzebny jest również telefon komórkowy oraz dostęp do swojego konta bankowego. Do wzięcia pożyczki na dowód nie są już wymagane inne dokumenty, które będą potwierdzały nasze zatrudnienie albo osiągane dochody, co jest koniecznie np. podczas starania się o kredyt w banku. Jest to wygodne rozwiązanie dla tych osób, które chcą szybko załatwić sprawę pożyczki na dowód i chcą w krótkim czasie cieszyć się pieniędzmi na koncie. Innym rodzajem pożyczki jest pożyczka bez BIK, o którą może się starać każdy ten, kto ma już jakieś zadłużenie i znajduje się w rejestrze BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Jest również dla tych osób, które mają już jakieś zobowiązania finansowe. W związku z tym osoba biorąca pożyczkę, jaką jest pożyczka bez BIK, na pewno nie będzie sprawdzana w tym rejestrze, ponieważ to nie będzie to interesowało kredytodawcę.

Pożyczka przez Internet lub pożyczka przez telefon

Pożyczki na telefon albo pożyczki przez Internet powstały z myślą o tych osobach, które nie chcą odwiedzać placówek firm pozabankowych, tylko chcą szybko i bez zbędnych formalności załatwić sobie pożyczkę, jaką jest pożyczka online. W tym przypadku trzeba tylko wysłać sms albo wypełnić wniosek on-line na stronie internetowej wybranej przez nas firmy pożyczkowej. Jeśli wysyłamy sms, to skontaktuje się nami przedstawiciel firmy pożyczkowej, aby ustalić wszystkie szczegóły. Natomiast w przypadku pożyczki przez Internet należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty, telefon komórkowy oraz dostęp do swojego konta bankowego. Poza tym nie będą potrzebne żadne, inne dokumenty. Wniosek pożyczki uzupełnia się przez Internet, a umowa pożyczki przychodzi na nasze konto.

Jak wziąć chwilówkę?

Jednak najbardziej rozpowszechnione na rynku są chwilówki, o których z pewnością słyszał każdy z nas. Takie chwilówki online, darmowe chwilówki lub chwilówki od ręki może dostać każdy. Poza tym chwilówka to szybka gotówka, którą można już mieć na swoim koncie w piętnaście minut, a czasami nawet krócej. Taką chwilówkę można przeznaczyć na dowolny cel. Ponadto niepotrzebne jest wiele dokumentów, które będą potwierdzały nasze dochody oraz to, czy jest się zatrudnionym w jakiejś firmie, gdzie mamy podpisaną umowę o pracę albo umowę zlecenie. Taką chwilówkę mogą wziąć osoby, które też nie posiadają stałej pracy, są na emeryturze albo są zadłużone lub wpisane do BIK. Jednak sumy, o które można się starać w takiej formie pożyczkowej są stosunkowo niewielkie. Poza tym wziętą chwilówkę najczęściej trzeba spłacić w krótkim czasie.

To, jaką weźmiemy pożyczkę, np. chwilówkę, pożyczkę online, pożyczkę na sms, pożyczkę na dowód lub pożyczkę bez BIK, zależy tylko od nas samych. Jednak zanim się ją weźmie, należy dokładnie przejrzeć wszystkie oferty, np. ranking pożyczek, gdzie w dokładny i jasny sposób zostały opisane wszystkie pożyczki i chwilówki. W związku z tym, że są dostępne pożyczki bez BIK, to na pewno nie będziemy sprawdzani w Biurze Informacji Kredytowej, a dzięki temu ten, kto już ma zaciągniętą pożyczkę albo jest wpisany do takiego rejestru, będzie mógł wziąć kolejną pożyczkę. Do tego są szybkie chwilówki, które otrzymuje się szybko i bezpiecznie na konto bankowe, które jest niezbędne do wzięcia takiej pożyczki, są naprawdę świetnym rozwiązaniem. Do załatwienia pożyczki online lub chwilówki online jest też potrzebny dowód osobisty oraz telefon komórkowy i nic więcej.