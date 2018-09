Rolnicy otrzymają około 11 mld zł zaliczek na poczet dopłat

Fot. Rafal Pozorski/REPORTER

Od 16 października do końca listopada rolnicy otrzymają 11 mld zł zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. To zapowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Ministerstwo ma przekazywać tygodniowo po ok. 2 mld zł - pisze portal sadyogrody.pl. Od 14 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników w sprawie odszkodowań za suszę i je analizuje.

Do 18 września wpłynęło tych wniosków ok. 9 tysięcy. Również wpłynęło ok. 100 wniosków od użytkowników stawów i jezior.

W kolejnych dniach ARiMR będzie analizowała napływające wnioski składane w biurach powiatowych i będzie wypłacała pieniądze rolnikom. Została wyasygnowana kwota - 1,5 mld zł.

16 października z kolei rozpocznie się wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. To kwota zdecydowanie większa niż pomoc suszowa, bo w okresie 6 tygodni od tej daty do końca listopada rząd wypłaci ok. 11 mld zł rolnikom.

