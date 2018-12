Rolnicy tłumaczą się z protestu. 10 postulatów

Kierowcy nie mają żadnej szansy, by ominąć zator. Zawrotka jest niedozwolona, chyba że zarządzi to policja. Sznur stojących samochodów jest coraz dłuższy. Korek ma co najmniej kilka kilometrów, ale to kwestia kilkunastu minut, by wydłużył się do kilkunastu kilometrów. Gdy na drodze pojawiła się karetka na sygnale, samochody utworzyły korytarz życia i przepuściły pojazd. Rolnicy również nie blokowali jej przejazdu.