Rostowski o zatrzymaniu Kwaśniaka. "To jest skandal"

Wojciech Kwaśniak został bardzo poważnie pobity przez bandytów wynajętych przez członka zarządu SKOK Wołomin. A teraz oskarża się go, że za mało gorliwie stawiał się temu SKOK-owi. Zatrzymanie go i postawienie zarzutów to skandal - mówił we wtorek Jacek Rostowski.

