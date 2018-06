"Ruch działa jak mafia". Agenci oskarżają kolportera o wyłudzenia i bezprawne obcinanie pensji

Fot. materiały prasowe Ruch Agenci Ruchu oskarżaja sieć o nieuczciwie naliczone kary. - Wszystko jest transparentne - mówi Ruch

- Poszedłem do toalety i spóźniłem się kilkanaście minut, to mi obcięli pensję o 1/3. Były miesiące, że pensji w ogóle nie było. Teraz Ruch chce ode mnie 50 tys. zł. Za co? Nie wiem - taką wiadomość dostaliśmy na dziejesie.wp.pl. Money.pl dotarł do kolejnych agentów sieci, którzy mieli podobne doświadczenia. - Wszystko jest u nas transparentne - odpowiada Ruch.

Money.pl dotarł do kilku byłych agentów kolportera Ruch S.A. Wszyscy oskarżają firmę o bezpodstawne wystawianie not obciążeniowych na kilkadziesiąt tysięcy zł. Money.pl dysponuje kopiami niektórych takich dokumentów.

To jednak tylko część zarzutów. Agenci mówią też o obcinanych z błahych powodów pensjach, wywieraniu presji czy wręcz o oszustwach i manipulacjach. - Ta firma działa po prostu jak mafia - mówi nam jeden z byłych agentów. Ruch S.A. zaprzecza tym oskarżeniom.

Wszyscy agenci prosili o anonimowość. - To firma, która się mści, zatem nie podawajcie nazwiska - mówi jeden z nich.

Czytaj też: Ruch spóźnia się z wypłatami dla wydawców. Nawet 100 tysięcy zł zaległości

"To nic innego, jak próba wyłudzenia pieniędzy"

Rozmawialiśmy z kilkoma byłymi agentami Ruchu, którzy przepracowali w firmie zwykle nie dłużej niż rok. Współpraca zakończyła się wystawieniem not obciążeniowych. Jeden z naszych rozmówców musi oddać 50 tys.zł. Inni agenci wymieniają podobne sumy. Skąd takie kwoty?

- Nie mają nic wspólnego z naszą pracą. System im się ciągle myli, nabija na kasę produkty, które w ogóle do mnie nie trafiły - opowiada były kioskarz. Inny dodaje:

- Raz przyszedł klient i zrobił zakupy w kiosku na 400 zł. Kasa automatycznie nabiła 80-procentowy rabat, który się nie należał. Nie mogłem nic z tym zrobić. Tak działa ten system, że rabat musiał być przyjęty. Kto musiał zapłacić za niesłusznie nabity rabat? Oczywiście ja - opowiada agent.

Ruch szuka nowego inwestora. Spółka zarobi na zakazie handlu w niedzielę. Zobacz wideo:



- Raz dostałem wielką fakturę na produkty Coca-Coli. Problem w tym, że dane na fakturze dotyczyły innego kiosku z tej samej ulicy. Właśnie w ten sposób tworzą się te "długi" - opowiada były agent. - W ogóle nie rozumiem, jakim cudem mój niewielki kiosk miałby w kilka miesięcy narobić szkód na kilkadziesiąt tysięcy. To nic innego, jak próba wyłudzenia pieniędzy - opowiada były pracownik.

Nie wszyscy jednak zgadzają się, że Ruch próbuje nielegalnie wyłudzać pieniądze. Niektórzy agenci sugerują raczej, że winny jest po prostu system informatyczny, który łączy wszystkie kasy w Ruchu i niesłusznie nabija pieniądze. - Stąd na przykład przy inwentaryzacji kiosków wychodzą gigantyczne braki towarów, które nigdy do kiosków nie trafiły - opowiada agentka. - Ten system po prostu padł i nalicza jakieś kuriozalne kwoty nie wiadomo za co - dodaje były agent. - Oczywiście to żadne usprawiedliwienie dla Ruchu. Nie dość, że nie panują nad systemem, to jeszcze nie reagują na nasze sygnały, że są z nim gigantyczne problemy - dodaje.

Nie próbują wyjaśniać sytuacji? - pytam.

- Próbowałem, menedżerowie w ogóle nie chcą o tym słuchać - opowiada jeden były kioskarz. Byli współpracownicy kolportera próbują różnie radzić sobie z niesłusznie, ich zdaniem, wystawionymi notami. Niektórzy ślą zażalenia do centrali firmy, inni próbowali sprawą zainteresować Prokuraturę Krajową. Ta jednak przekazała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co na to Ruch? Sieć nie zaprzecza, że wystawia noty, choć zapewnia, że wszystko tu jest transparentne. - Noty wystawiane są wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach, kiedy agent ewidentnie dopuszcza się naruszeń umowy, np. w sytuacjach niedoborów wykazanych w trakcie inwentaryzacji. Proces rozliczeń z agentami prowadzony jest w sposób transparentny – w oparciu o dane systemowe dostępne zarówno dla spółki, jak i agentów. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń ze strony agentów, są one każdorazowo weryfikowane oraz rozpatrywane pod kątem zasadności - zapewnia Joanna Dzwonkowska, rzeczniczka Ruchu.

Czytaj też: Prawo pracy. Zwalniani pracownicy rezygnują z pozwów

Wyjście do toalety, pensja zmniejszona o 1/3

- Do toalety mam pół kilometra. A podczas dnia pracy, wiadomo, choć raz trzeba wyjść. Mam 15 minut przerwy. Jak raz się spóźniłem i nie wcisnąłem na czas odpowiedniego guziczka przy kasie, wypłata mi przyszła mniejsza o jedną trzecią - opowiada agent. - Nie wiedzieć czemu, raz dostałam pensję w wysokości 400 złotych, zamiast ok. 3 tysięcy - opowiada była współpracowniczka sieci. Byli agenci mówią też, że zdarzało się, że pensje w ogóle nie przychodziły. - Mi się to zdarzyło dwa razy w ciągu kilku miesięcy - słyszymy od pana Alberta.

Z relacji dwójki agentów wynika także, że szefowie nie tolerują chorób. - Mam poważne problemy zdrowotne. Jednak doczekałem się od kierownika co najwyżej zalecenia, że mam sprzedawać gazety nawet na łożu śmierci - opowiada były agent.

To samo miała usłyszeć jedna z byłych agentek.

- Raz wziąłem trochę wolnego, chciałem odwiedzić rodzinę. Powiedziałem kierownikowi, że aby dojechać, muszę zamknąć kiosk dzień wcześniej o godzinie 14. Szef nie chciał się zgodzić, wywiązała się ostra dyskusja, ale postawiłem na swoim. I właśnie tego dnia, gdy miałem zamykać o godzinie 13, było włamanie. Dwie osoby zaatakowały mnie z nożami. Nie udało się ich złapać, może skończyłoby się to inaczej, gdyby Ruch zgodził się na monitoring. Ale stanowczo się nie zgadzał - opowiada agent.

Ruch na oskarżenia o złe traktowanie pracowników reaguje zdziwieniem, przypomina też, że często nie są to w ogóle jego pracownicy. - Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że agenci nie są pracownikami Ruch S.A., tylko niezależnymi przedsiębiorcami, często zatrudniającymi swoich pracowników - zaznacza Dzwonkowska. Rzeczywiście, wszyscy agenci prowadzący kioski, z którymi rozmawialiśmy przyznają, że nie są związani umowami o pracę z kolporterem.

Mimo to, Ruch uznaje, że nie zawsze o takich sytuacjach warto pisać. - Niezasadne podawanie tego typu informacji może godzić w wizerunek naszej spółki i relacje z agentami. Na takie sytuacje będziemy zmuszeni reagować w każdym przypadku - mówi nam rzecznik Ruchu.

Problemy z Ruchem mają też współpracujące z nim firmy

Serwis Press opisywał niedawno problemy wydawców z siecią Ruch. - Nie reguluje faktur, dla których termin płatności już dawno minął. W końcu zaproponował rozbicie płatności do 2020 roku. Traktuję to jako ponury żart i niepoważne traktowanie partnera biznesowego - potwierdza nam Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny "Dziennika Wschodniego".

Niektóre firmy, nie tylko te prasowe, współpracujące z kolporterem martwią się jednak, czy Ruch w ogóle przetrwa. Money.pl rozmawiał z przedstawicielami dwóch firm, współpracujących stale z Ruchem. Opowiadają, że o przetrwanie firmy obawiają się nawet menedżerowie firmy na wysokich stanowiskach, z którymi mają stały kontakt.

Chcieliśmy porozmawiać z jednym z menedżerów Ruchu. Nie zgodził się. Rzeczniczka również nie chce rozmawiać o tym, jak wyglądają relacje sieci z współpracującymi z nią firmami. - Ruch nie udziela komentarzy na temat warunków współpracy z partnerami, co wynika również z klauzul o poufności zawartych w umowach z kontrahentami - mówi nam Joanna Dzwonkowska.

Czytaj też: Wódka i piwo w kioskach. Na powszechnej dostępności alkoholu gospodarka więcej traci niż zyskuje

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl