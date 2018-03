Rusza BANCOVO. To pierwsza taka platforma w Polsce

Klienci mogą już korzystać z usług BANCOVO. – pierwszej w Polsce, w pełni cyfrowej platformy pośrednictwa finansowego online. Jej twórcy planują sukcesywnie nawiązywać strategiczne partnerstwa z najważniejszymi podmiotami e-commerce w Polsce.

Platforma BANCOVO. to nowoczesne rozwiązanie, dające klientom dostęp do rzeczywistych ofert banków oraz firm pożyczkowych i umożliwiające im uzyskanie pożyczki przez Internet w prosty i przyjazny sposób. Wnioskowanie o pożyczkę zostało maksymalnie uproszczone, ponad połowa pól uzupełnia się automatycznie z użyciem zaawansowanych narzędzi wykorzystujących machine learning, w oparciu o dostępne online zewnętrzne bazy danych. Oferty klient zobaczy po jednej minucie od złożenia wniosku, a pieniądze może otrzymać nawet w 15 minut.

- BANCOVO. ma potencjał by stać się najważniejszą platformą e-commerce branży finansowej w Polsce, która w 2020 roku sprzeda łącznie 2-3 mld zł kredytów – deklaruje Monika Charamsa, Prezes spółki NewCommerce Services, która jest właścicielem marki BANCOVO. - Klienci w XXI wieku są przyzwyczajeni do tego, że większość spraw załatwiają przez Internet. BANCOVO. tworzy nową kategorię usług finansowych – finansowy marketplace, umożliwiający skorzystanie z kredytów i pożyczek online. Startujemy z ofertą czterech instytucji finansowych, niemniej zainteresowanie dołączeniem do naszej platformy jest duże, a kolejne integracje są już w toku. Planujemy podłączać minimum trzy nowe podmioty w perspektywie kwartału – dodaje Monika Charamsa.

BANCOVO. stawia na transparentną prezentację ofert swoich partnerów. W oparciu o oczekiwania klienta zostaną mu przedstawione rozwiązania dopasowane do jego potrzeb. Sama umowa zostanie zawarta przez Internet, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Platforma zapewnia profil klienta o odpowiedniej jakości dzięki zastosowanym narzędziom, takim jak prescoring, czy tarcza anta-fraudowa.

- BANCOVO. to pierwszy w Polsce marketplace w obszarze finansów, który łączy dwa światy: klientów, którzy korzystając z usług finansowych oczekują, że uczynią to online oraz instytucji finansowych, które zyskają szeroki dostęp do nowego profilu klienta. Technologia pozwala uczynić ten proces przyjaznym, transparentnym i bezpiecznym dla klienta – mówi Wojciech Rudzki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w BANCOVO.

Inwestorem BANCOVO. jest Alior Bank, który przeznaczył na projekt 30 mln złotych. Koncepcja stworzenia nowoczesnej platformy pośrednictwa finansowego online została przedstawiona w strategii "Cyfrowego Buntownika” Alior Banku. Za stworzenie, działanie i dalszy rozwój BANCOVO. odpowiedzialna jest spółka NewCommerce Services, w pełni niezależny od banku podmiot. Wprowadzenie marki BANCOVO. na rynek wspierać będzie kampania marketingowa, w pierwszym etapie obejmująca Internet, a w drugiej części roku również telewizję.

BANCOVO. startuje z czterema podmiotami partnerskimi: Inbank, Alior Bank, TakTo Finanse i SuperGrosz. W planach na przełom I i II kwartału br. jest integracja minimum trzech nowych partnerów z platformą. Twórcy BANCOVO. prognozują, że do końca bieżącego roku, liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14 podmiotów (5-6 banków oraz 7-8 firm pożyczkowych).

BANCOVO. tworzy doświadczony zespół mający jasną i klarowną wizję dalszej ewolucji platformy, która docelowo będzie oferować również kredyty dla mikroprzedsiębiorstw i hipoteczne, ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne. Równolegle trwają rozmowy i prowadzone są prace zmierzające do wykorzystania funkcjonalności platformy we współpracy z kluczowymi graczami rynku e-commerce.

BANCOVO. w przyszłości planuje pełnić rolę cyfrowego centrum finansów osobistych. Aspiracje jej twórców są międzynarodowe, co w połączeniu ze skalowalnością platformy oraz otwartą architekturą pozwoli szybko zaimplementować ją na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji jest dostępne na stronie www.bancovo.pl.

Informacja prasowa