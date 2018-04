Rynek pracy. Coraz więcej pięćdziesięciolatków pracuje

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Praca, nie bezrobocie. Dane GUS pokazują, jaka jest aktywność 50-latków na rynku pracy.

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Potwierdzają to najnowsze dane GUS. W tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2 proc.

W Polsce co trzecia osoba powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo. W tej grupie częściej pracują mężczyźni niż kobiety. To ogólny trend. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2 proc.) i co trzecia kobieta (32,7 proc.). W Polsce współczynnik aktywności zawodowej osiągnął wartość 43,3 proc. dla mężczyzn i 26,6 proc. dla kobiet.

Dane GUS pokazują też, jak zwiększała się liczba pracujących osób powyżej 50. roku życia. W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia w naszym kraju dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9 proc. i był on niższy od średniej unijnej, wynoszącej 36,5 proc. Różnica pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia dla Polski i UE28, podobnie jak w przypadku współczynnika aktywności zawodowej, zwiększa się od 2011 roku. W IV kwartale 2017 r. wyniosła ona 3,6 p. proc. (o 1,1 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku).

W IV kwartale 2017 r. wysoki odsetek osób pracujących w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wystąpił w Islandii - 71,1 proc. Spośród państw UE 28 wysokie wskaźniki zatrudnienia notowano w Szwecji (44,6 proc.) i Estonii (44,1 proc.), ale także powyżej 40 proc. w Niemczech, Holandii, Litwie, Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii. Wśród państw UE 28 najmniej osób powyżej 50. roku życia pracowało w Grecji (25,1 proc.).



GUS

Stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,1 proc. i w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. była niższa o 0,9 p. proc.

W IV kwartale 2017 r. stopa bezrobocia dla osób powyżej 50. roku życia była wyższa niż 10 proc. w dwóch państwach UE28, najwyższa w Grecji (16,5 proc.).



GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. wyniosło 4173,10 zł (mowa tu o zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej). W omawianej grupie wiekowej najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymywali zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 7617,02 zł, a najniższe w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 2552,39 zł.

Przeprowadzone analizy wskazują, że najwyżej opłacani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8820,13 zł). Wśród osób powyżej 50. roku wysokie wynagrodzenie otrzymywali także zatrudnieni w grupie specjalistów (5502,91 zł). Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudniani przy pracach prostych (2545,84 zł).

