Rząd ma do rozdania 300 mln zł. Nie wszystkie pieniądze trafią do polskich firm

Rządowy program INNOMOTO miał wspierać polskie, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie motoryzacji. Do rozdania jest 300 mln zł, ale w wyścigu po pieniądze będą startować głównie zagraniczne firmy. Jarosław Gowin w programie "Money. To się Liczy" pytany, jaki jest pomysł na to, żeby te pieniądze trafiały do polskich przedsiębiorców, przyznał, że ciężko jest podzielić firmy pod kątem narodowości właściciela, a czasem jest to wręcz niemożliwe.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że większość dużych firm w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, to filie zagranicznych koncernów.

Gowin zaznaczył, że przy konkursach ważny jest podział na kategorie. Podkreślił, że średnie i małe firmy są w zdecydowanej większości polskie. - I te małe i te średnie mają swój wyodrębniony kawałek tortu - zapewnił gość programu "Money. To się Liczy".