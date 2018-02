Będą zmiany m.in. w PIT i CIT. Rząd przyjął projekty nowelizacji ustaw podatkowych

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów

Zmiany w spadkach i darowiznach, zwolnienia podatkowe w kredytach mieszkaniowych i wygranych w grach hazardowych, poszerzenie ulgi podatkowej dla twórców oraz zwolnienie dla m.in. świadków koronnych. Rząd zmienia prawo podatkowe.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Będą w nich zmienione zasady m.in. zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych.

Chodzi o odpisy od nabytych - w drodze spadku lub darowizny - "środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W odniesieniu do środków nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku darowizn - wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji.

Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników, uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to ma umożliwić następcom prawnym "dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych)".

PIT 2018. Oszczędzający na emeryturę mogą liczyć na sporą ulgę

W nowych przepisach przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Chodzi o zwolnienie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

- Oznacza to udzielenie przez państwo realnej pomocy osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym (brak zwolnienia podatkowego wypaczałby taką pomoc). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw kredytobiorcom spłacającym nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.), którzy kwestionowali wysokości spłacanego zadłużenia, podkreślając, że czują się ofiarami przemian gospodarczo-ustrojowych, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Na ten cel w budżecie państwa na 2018 r. zarezerwowano 390 mln zł - podkreślono w komunikacie.

Przyjęte we wtorek zmiany dotyczą też hazardu. Jak czytamy w komunikacie, zagwarantowano jednolite traktowanie uczestników legalnych gier hazardowych niezależnie od tego, czy gry urządzane są przez operatorów kasyn, czy spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie, czyli Totalizator Sportowy (inaczej niż w przepisach obowiązujących od początku roku). Wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych oraz grach w bingo pieniężne i bingo fantowe - bez względu na to, który z legalnie działających podmiotów je organizuje - będą zwolnione z podatku PIT.

- Oznacza to, że przywrócone zostaną - obowiązujące do końca 2017 r. - zasady opodatkowania wygranych w kasynach gry (zwolnienie z PIT) oraz, że zasady te będą obowiązywały również dla wygranych uzyskanych w grach urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie (Totalizator Sportowy Sp. z o.o.). W pozostałym zakresie zasady opodatkowania wygranych (w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, itd.) pozostaną niezmienione - czytamy dalej.

Kolejna zmiana dotyczy twórców. W ich przypadku ulga podatkowa będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Z podatku PIT zostanie zwolniona pomoc finansowa od Policji przeznaczona dla osób przez nią chronionych (chodzi np. o świadków koronnych).

- Doprecyzowano przepis dotyczący wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni (w ustawie o CIT), tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna podatkowo - głosi komunikat.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

- Ze względu na to, że są one korzystne dla podatników, będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Wyjątek dotyczy rozwiązań odnoszących się do opodatkowania wygranych uzyskanych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie - wyjaśnia CIR.