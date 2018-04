Rządy PO-PSL pod lupą śledczych. Wniosek o powołanie komisji w sprawie VAT

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER Śledczy chcą wykazać nieszczelność systemu podatkowego i skalę wyłudzeń zwrotów podatku VAT

Prace komisji nie obejmą ostatnich lat, czyli działalności PiS, a jedynie okres rządów poprzedników. W komisji ds. VAT ma być miejsce dla członków PO, PSL, K'15 i Nowoczesnej, ale większość będzie miało PiS.

To już niemal pewne. Komisja do spraw podatku VAT będzie powołana. Wniosek zostanie złożony w piątek koło godziny 11 - wynika z informacji RMF FM, które potwierdził poseł Marcin Horała.

Śledczy chcą wykazać nieszczelność systemu podatkowego i skalę wyłudzeń zwrotów podatku VAT za rządów koalicji PO-PSL.

Szacuje się, że suma luki VAT-owskiej w 2015 roku sięgnęła ponad 50 mld zł. Przez 10 lat polska gospodarka wskutek działania karuzeli VAT-owskich i przestępców wyłudzających podatek VAT mogła stracić nawet 500 mld złotych.

Mimo że wcześniej PiS zapowiadał, że zespół miałby badać okres 2007-2017, zakres prac został ograniczony. Rządy Prawa i Sprawiedliwości nie będą brane pod uwagę.

Morawiecki o uszczelnianiu systemu podatkowego

Jak podaje RMF FM, w komisji ma zasiąść 9 osób. Pięć z Prawa i Sprawiedliwości i po jednym przedstawicielu PO, Nowoczesnej, PSL i K'15.

Dla PiS byłaby to kolejna (po komisji ds. Amber Gold i komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie) okazja do publicznego "rozliczania" polityków Platformy Obywatelskiej. A także powód do wezwania przed komisję Donalda Tuska.

Pomysł powołania komisji śledczej ws. wyłudzeń VAT nie pochodzi jednak od PiS i zapowiedzi Morawieckiego. Z taką inicjatywą jako pierwsi wyszli bowiem posłowie Kukiz'15.

