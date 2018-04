Po wsparcie przy reklamacji można wystąpić do Rzecznika Finansowego. Trzeba jednak uważać, bo nie zawsze jest to darmowe. Szczegóły w programie "Money. To się liczy" tłumaczy Paweł Zagaj, zastępca rzecznika.

Reklamować można nie tylko ubrania czy sprzęt elektroniczny. Jeśli nie podoba nam się działanie banku czy ubezpieczyciela, również mamy prawo się poskarżyć. Więcej w "Money. To się liczy".

