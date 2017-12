Rzeszów otwiera się na świat. Będzie miał połączenie do Nowego Jorku

Lotnisko w Rzeszowie zyska w przyszłym roku dwa nowe połączenia. LOT będzie latał stamtąd do Tel Awiwu i Nowego Jorku. Łącząc Podkarpacie ze Stanami przewoźnik liczy nie tylko na Polonię, ale także na biznesmenów wybierających się do firm działających w Dolinie Lotniczej.

Na razie lotnisko w Rzeszowie nie może się pochwalić ani jednym transatlantyckim połączeniem. LOT zacznie latać do Newark od 29 kwietnia. Pasażerów na tej trasie będzie przewoził należący do polskiej linii Dreamliner. Rejsy będą odbywały się raz w tygodniu.

Start z lotniska w Newark planowany jest w niedziele o godz. 19:25, a lądowanie w Rzeszowie następnego dnia o 10:10 czasu miejscowego. Z Rzeszowa wylot zaplanowano na poniedziałki. Start o 14:10 a lądowanie na lotnisku Newark o 17:40 – po uwzględnieniu różnicy czasu.

- Po 10 latach przerwy możemy przywrócić pasażerom z Podkarpacia bezpośrednią łączność z Nowym Jorkiem i New Jersey, jednym z najważniejszych ośrodków Polonii amerykańskiej. Przez te dziesięć lat potencjał tego połączenia bardzo się rozwinął, dlatego nasze rejsy nie są już tylko doskonałą propozycją na wyjazdy rodzinne, ale też biznesowe - mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski.

- Dzięki przemysłowi rozwijającemu się w Dolinie Lotniczej, liczba osób i towarów pomiędzy USA a Podkarpaciem znacząco wzrosła. Łącznie pomiędzy Rzeszowem a Nowym Jorkiem podróżuje rocznie ponad 32 tys. osób. To stwarza ogromną biznesową szansę, z której nie mogliśmy nie skorzystać - dodaje.

Loty do Nowego Jorku to nie wszystko. Od 11 marca LOT będzie też latał z Rzeszowa do Tel Awiwu. Na tej trasie będzie latał m.in. nowy nabytek linii, czyli Boeing 737 MAX8.

Start do Tel Awiwu zaplanowany jest w niedzielę o godz. 06:05, a lądowanie o 10:50. Z Tel Awiwu do Rzeszowa pasażerowie będą mogli wylecieć w poniedziałek o godz. 20:50, żeby wylądować na lotnisku Rzeszów Jasionka o 23:35.

Od momentu uruchomienia tego połączenia LOT będzie oferował 21 rejsów tygodniowo między Polską a Izraelem.