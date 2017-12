LOT z nowym samolotem. Tej maszyny zazdrościć będą nam europejscy przewoźnicy

Flota LOT powiększa się. I to o samolot, którym w naszym regionie nikt jeszcze nie lata. W sobotę na warszawskim lotnisku pojawił się pierwszy Boeinga 737 MAX8. To jeden z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich na świecie. Od poniedziałku będzie przewoził pasażerów z Warszawy do Londynu. W najbliższych miesiącach LOT dostanie kilka takich maszyn.

Nówka, nieśmigana - tak trzeba określić nowy samolot polskich linii lotniczych LOT. Boeing MAX8 właśnie pojawił się w Warszawie. W drodze do Polski samolot zatrzymał się na Islandii. Tam miał krótką przerwę na zatankowanie paliwa. Samolot na lotnisku pojawił się zgodnie z rozkładem - chwilę po godzinie 14. Jeszcze dziś władze LOT zorganizują specjalną konferencję.

Boeingi 737 MAX 8 w barwach LOT-u są wyposażone w 186 foteli w konfiguracji po trzy w każdym z dwóch rzędów. Przewoźnik chwali się, że to najnowocześniejsze wąskokadłubowe samoloty świata. Mają latać głównie na trasach europejskich. Ten konkretnie samolot ma latać na trasie Warszawa-Londyn.

Co ciekawe, samolot jest wyposażony w urządzenia do udostępniania internetu pasażerom. Na początku jednak LOT nie będzie miał tej możliwości w ofercie. Pojawi się dopiero po pewnym czasie. Najpewniej będzie dodatkowo płatna. LOT nie będzie jednak wyjątkiem, bo takie praktyki na Zachodzie są normą.

W najbliższych tygodniach do Polski przyleci następny boeing, a kolejne trzy w przyszłym roku.

Nieco ponad rok temu, kiedy przewoźnik ogłaszał, że w jego flocie będą latać te boeingi, prezes spółki Rafał Milczarski mówił, że to wielka chwila w historii LOT-u. - Będziemy jedną z pierwszych linii lotniczych, które będą te samoloty eksploatować – mówił Milczarski.

LOT szacuje, że oszczędności na eksploatacji nowych maszyn w stosunku do tych samolotów, których używa obecnie, wyniosą mniej więcej na 1-1,5 mln dolarów rocznie. Nowe samoloty nie mają wprost zastąpić starszych maszyn, tylko rozszerzyć flotę.

Delivery: The first Boeing 737 MAX 8 for LOT is on the way from Seattle (BFI) pic.twitter.com/HaYcRTBYZ4