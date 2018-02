Są umowy na trzy odcinki trasy S19. Kierowcy poczekają na otwarcie do 2021 roku

Fot. Jakub Włodek/ Agencja Gazeta Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, uczestniczył w środę w podpisaniu umów

Umowa na budowę kolejnego odcinka ekspresówki podpisana. Między Lublinem a Kraśnikiem powstaną 42 km drogi. Będzie to kosztować 1,13 mld zł.



W Kraśniku, na trasie między Lublinem a Janowem Lubelskim, podpisano w środę umowy na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S19. Ma ona ruszyć w połowie przyszłego roku.

- Za trzy lata na trasie Lublin - Rzeszów pojedziemy drogą ekspresową S19. Natomiast droga S17 połączy Lublin z Warszawą już w przyszłym roku - powiedział po podpisaniu umów Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy z trzema wykonawcami. Aldesa Construcciones Polska zaprojektuje i wybuduje dwa skrajne odcinki: między węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża (12 km drogi za 312,2 mln zł) oraz obwodnicę Kraśnika (10 km za 319,5 mln zł). Środkowy odcinek między węzłami Niedrzwica Duża i Kraśnik Północ zaprojektuje i wykona Mota-Engil Central Europe. Będzie mierzył ok. 20 km i kosztował 498 mln zł.

Zanim jednak na placu budowy pojawią się robotnicy, do pracy ruszą projektanci. Umowa w trybie projektuj i buduj oznacza, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po jej uzyskaniu, co planowane jest na połowę 2019 r., będą mogły ruszyć prace. Potrwają do 34 miesięcy, choć do tego okresu nie wlicza się zimy, która w tym przypadku trwa od 15 grudnia do 15 marca.

Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej ekspresówki z rezerwą na trzeci pas ruchu. W ramach inwestycji zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, czterech par miejsc obsługi podróżnych, 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek.

Dzięki podpisaniu umowy realizowany jest już cały 75-kilometrowy odcinek S19 na południe od Lublina do granicy województwa. To część międzynarodowej trasy Via Carpatia.

- Cały polski odcinek, który jest realizowany w ciągu drogi ekspresowej S19, ma zagwarantowane finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - zapewnił Andrzej Adamczyk.