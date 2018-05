Sąd utrzymał areszt prezesa Unified Factory. Akcje odbiły od dna

Fot. Tomasz Kawka East News Maciej O. na fotelu prezesa Unified Factory prawdopodobnie nie posiedzi już długo

Prezes notowanej na giełdzie spółki Unified Factory jeszcze posiedzi w areszcie - zdecydował sąd. Ma zarzuty udziału w grupie przestępczej. Spółka szykuje się do zmiany prezesa i złożyła wniosek o uznanie jej za poszkodowaną w sprawie.

Sąd nie przychylił się do wniosku pełnomocników prezesa Unified Factory Macieja O. o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego. Jak podaje spółka oznacza to, że nie będzie on mógł prawdopodobnie pełnić swoich obowiązków co najmniej do końca czerwca 2018 roku.

Postępowanie karne, w ramach którego zostały przedstawione zarzuty prezesowi dotyczy "funkcjonowania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i legalizacją korzyści uzyskanych w wyniku popełnianych przestępstw". Według zarzutów prokuratury w popełnieniu tych przestępstw uczestniczyła Unified Factory i osoby ze spółką związane.

A jeszcze półtora miesiąca temu prezes Unified Factory ogłaszał świetne wyniki spółki za 2017 rok. Prawie 9 mln zł zysku netto, to dwa razy więcej niż rok wcześniej. O połowę wzrosły przychody, które spółka uzyskuje w 21 krajach świata na sprzedaży rozwiązań IT, automatyzujących sprzedaż.

Status pokrzywdzonego

Spółka złożyła wniosek do prokuratury regionalnej w Szczecinie o nadanie jej statusu pokrzywdzonego. Celem jest pozyskanie informacji mających dla niej znaczenie.

Na dzień 30 maja zwołano nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy, którego ma rozszerzyć skład zarządu oraz uzupełnić skład rady nadzorczej. Do tego czasu do zarządu został delegowany przewodniczący rady nadzorczej Cezary Nowosad.

Akcje spółki stoczyły się po informacji o aresztowaniu na same dno z poziomów powyżej 12 zł do zaledwie nieco ponad 2 zł. Powyższe informacje najwyraźniej uspokoiły inwestorów, bo akcje w poniedziałek odbiły o 7 proc. w górę do poziomu 2,30 zł.

Notowania akcji Unified Factory w ostatnim tygodniu





