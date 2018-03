- Często jeżdżę autobusem. Zwłaszcza w Krakowie, gdzie poruszanie samochodem jest praktycznie niemożliwe - zdradza Jadwiga Emilewicz. Minister przedsiębiorczości, która była w piątek gościem programu "Money. To się liczy", przyznaje, że nie ma nic przeciwko miejskiej komunikacji zbiorowej.

