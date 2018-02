Korei Północnej embargo nie przeszkadza. Wciąż zarabia na eksporcie

Fot. AP/Kyodo/Fotolink/East News Korea Północna omijając sankcje korzysta z pomocy państw trzecich.

Na 200 mln dol eksperci ONZ oszacowali eksport towarów i surowców z Korei Północnej objętych embargiem. Chodzi głównie węgiel, który trafiał do Rosji, a stąd do Japonii i Korei Południowej.

Pjongjang skutecznie omija nałożone na Koreę Północną sankcje ONZ w związku z próbami rakietowymi i jądrowymi w 2016 i 2017 roku – wynika z raportu ONZ - podaje RMF24 powołując się na dokumenty, do których dotarła agencja AFP.

Korea Północna do łamania sankcji wykorzystuje m.in. statki pływające pod obcą banderą, dokonując na morzu przeładunków i fałszując dokumenty frachtowe.

Korzysta przy tym również z pomocy państw trzecich, w ten sposób pozyskując dostawy ropy naftowej dla reżimu. Poziom importu ropy naftowej do Korei Północnej nie zmalał pomimo sankcji. Podobnie Pjongjang wykorzystuje międzynarodowe systemy bankowe – podaje raport ONZ.

W sumie na 200 mln dol eksperci ONZ oszacowali eksport towarów i surowców z Korei Północnej objętych embargiem - podał Reuters.

Kolejna próba rakietowa Korei Północnej:

Z informacji agencji, która powołuje się na 3 zachodnioeuropejskie źródła wywiadowcze, wynika, że północnokoreański węgiel trafiał do portów w Rosji. W ten sposób Nachodek i Chołmsk, mimo embarga, stają się kluczowym węzłem, skąd wysyła się go dalej do Korei Południowej i Japonii – podaje RMF24.

Moskwa zapewnia jednak Radę Bezpieczeństwa ONZ, że Rosja nie łamie nałożonych sankcji na Koreę Północną. Służby przekonują jednak, że jest inaczej, a Rosja stała się głównym szlakiem przemytu surowców.