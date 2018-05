Ścinaj zyski z kebaba – pomysł na biznes

Ostatnie lata dla branży fast foodów to prawdziwy boom. Numerem jeden w tym segmencie gastronomii stał się kebab.

Można śmiało szacować, że polski rynek kebabów wart jest obecnie nie mniej niż 3 mld zł To najszybciej rozwijający się segment rynku gastronomicznego w Polsce. Nie zaszkodził mu nawet kryzys, a wręcz przeciwnie w dobie oszczędności kebab zyskał na popularności.

Polacy kochają kebab i deklarują, że to najczęściej jadany fast food na mieście. Rodacy spędzając dużą część dnia w pracy, chcą zjeść smacznie, szybko i tanio. Dlatego duża bułka wypełniona po brzegi mięsem, warzywami i sosem w przystępnej cenie - to idealny wybór. Kebab wyparł już kuchnię chińską, zapiekanki, hamburgery i hot dogi. I nic nie zapowiada, żeby koniunktura mogła spaść mimo rosnącej konkurencji w branży. Tym bardziej, że ten rodzaj gastronomii przeniósł się do centrów handlowych.

Dynamiczny rozwój sieci kebabów w centrach handlowych

Kebab kojarzony do tej pory z małymi budkami na mieście dynamicznie i prężnie zawitał w nowej odsłonie do Centrów Handlowych. Dziś obok wielu innych sieci fast foodów można go spotkać w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Jednak obecne sieci sprzedające kebab w niczym nie przypominają budek z kebabem z lat 90-tych.

Sieci sprzedające kebab wzbogaciły swoją ofertę o szereg nowych dań kuchni orientalnej czym zyskał i wciąż zyskują coraz to większą rzeszę swoich klientów. Rozwój tego segmentu gastronomii w tak błyskawicznym tempie nie byłby możliwy gdyby nie... franczyza.

Franczyza pomysłem na biznes

Aktualnie wiele liczących się za granicą - a obecnie również w Polsce - sieci fast foodów, wprowadziło jako model rozwoju swoich sieci system franczyzowy. Korzystają na tym obie strony. Sieci franczyzowe rozwijają i otwierają nowe punkty sprzedaży a franczyzobiorcy prowadząc lokale franczyzowe korzystają z wiedzy, doświadczenia i benefitów franczyzodawcy. Według ekspertów rynku gastronomicznego, na dzień dzisiejszy w Polsce istnieje duża możliwość rozwoju sieci gastronomicznych w mniejszych miastach. Fakt ten potwierdza powstawanie nowych centrów handlowych w miastach poniżej 100 tyś. mieszkańców.

"Przez ostatnie lata bacznie obserwowaliśmy polski rynek, dokładnie analizując sytuację i oceniając możliwości. Podjęliśmy decyzję o rozwoju sieci Baalbek w oparciu o system franczyzy, ponieważ mamy pewność, że w naszym kraju wciąż widać ogromny potencjał rozwoju dla sieci takich jak nasza. Polacy coraz częściej stołują się poza domem, a zapotrzebowanie na smaczne jedzenie podawane szybko, cały czas rośnie. Baalbek Orient Grill działając od blisko 20 lat na rynku, jest rozpoznawalną marką w segmencie fast food kebab. W perspektywie rozwoju tego rodzaju segmentu gastronomii firma Baalbek będzie miała możliwości pozyskiwania nowych lokalizacji i franczyzobiorców." - mówią właściciele sieci Baalbek

