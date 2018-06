W cenie nie tylko milenialsi. Firmy coraz częściej polują na seniorów

Firmy coraz częściej starają się dotrzeć do seniorów

Mają pieniądze, dbają o kondycję fizyczną i chęć do realizacji marzeń. Seniorzy to grupa klientów, na którą firmy coraz częściej zaczynają zwracać uwagę. To słuszny kierunek. Z roku na rok osób starszych będzie coraz więcej.

Jeszcze trzy lata temu seniorów w Polsce było sześć milionów. Według prognoz GUS w 2050 roku liczba ta będzie niemal dwukrotnie większa. Nasze społeczeństwo wyraźnie się starzeje. Przedsiębiorstwa zaczynają to dostrzegać i uwzględniać przy opracowywaniu strategii. Na rynku można znaleźć coraz więcej ofert skierowanych do osób starszych.

Potencjał w seniorach

Zdaniem Magdaleny Czempińskiej, dyrektor w dziale badań rynku Knight Frank, jest to słuszny kierunek. Zgodnie z badaniami GUS polscy emeryci dysponują rocznie kwotą przekraczającą 110 mld zł.

- Kampanie kierowane są głównie do tzw. Milenialsów czy pokolenia Z, a większość z nich na dobrą sprawę nie dysponuje jeszcze dużym dochodem. Mają pierwsze zarobione pieniądze, natomiast to nie są takie kwoty, które kreowałyby duży popyt - wyjaśnia ekspert.

Dodaje, że niektórzy seniorzy dużą część dochodów mogą przeznaczać na lekarstwa, jednak ci, którzy cieszą się zdrowiem, te pieniądze wydają w inny sposób.

- Wbrew pozorom to duża grupa, bo żyjemy trochę bardziej świadomie, uprawiamy sporty - podkreśla Magdalena Czempińska.

Samorządy dają przykład

O potrzebach osób starszych coraz częściej myślą samorządy.

Magdalena Czempińska wspomina choćby o informatorze Senior w Warszawie. Jako przykład podaje też projekty i inicjatywy realizowane w poszczególnych dzielnicach.

- To np. zajęcia komputerowe, nauka obsługi smartfona, joga, wspólne wyjścia do teatrów, do kin - zaznacza specjalistka Knight Frank.

Ponad 350 tysięcy starszych warszawiaków jest też uprawnionych do korzystania z Biletu Seniora w komunikacji miejskiej.

Przykład stolicy nie jest jedyny. Ponad 11 tysięcy białostoczan korzysta z Karty Aktywnego Seniora. Dzięki temu osoby powyżej 60. roku życia mogą liczyć na zniżki przy zakupie biletów wstępu do miejskich placówek kultury i obiektów sportowych. Rabaty oferuje też kilkadziesiąt prywatnych firm - sklepy, hotele, czy sanatoria.

Wakacje dla seniora

Seniorzy mogą liczyć na specjalne oferty w branży turystycznej.

Magdalena Kozikowska, właścicielka biura Wigra, zajmuje się organizacją wycieczek dla seniorów od dziesięciu lat. Przyznaje, że zainteresowanie jest coraz większe.

- Seniorzy są coraz bardziej mobilni, mają więcej czasu i chcą podróżować. Minęły czasy na bawienie wnuków. Osoby starsze chcą realizować swoje niespełnione plany wypoczynkowe.

Właścicielka biura turystycznego przekonuje, że sytuacja materialna seniorów nie zmienia się znacząco. Zmienia się za to ich świadomość.

- Nie zamykają się w domu, coraz częściej się aktywizują. Jeżeli senior miałby odkładać nawet złotówkę dziennie, to w końcu uzbiera sobie na to, co sobie wymarzył. Już nie siedzą w fotelu bujanym ze świadomością, że nic ich już nie czeka - mówi Kozikowska.

Jak wynika z obserwacji właścicielki biura, seniorzy najbardziej lubią podróżować, gdy jest ciepło, ale nie ma największych upałów. To przede wszystkim przełom maja i czerwca oraz sierpnia i września. Starsi unikają wakacji jeszcze z jednego powodu:

- Seniorzy lubią wypoczywać bez dzieci. Otwarcie wyrażają taką potrzebę, że nie chcą mieć w otoczeniu dzieci - wyjaśnia Kozikowska.

Zakupy dla starszych

Po portfele seniorów coraz chętniej sięgają też sklepy, oferując różnego rodzaju promocje.

Carrefour Polska, jako pierwsza sieć w Polsce, wprowadził w 2011 roku do swoich sklepów Kartę Seniora. Dzięki temu klienci powyżej 60. roku życia mogą robić zakupy we wtorki z 10 proc. rabatem.

Jak pisze Magdalena Czempińska w raporcie na temat seniorów, osoby te mają trochę inne oczekiwania od innych grup. Na zakupach chcą czuć wygodę i kameralność, mieć możliwość odpoczynku i możliwość wyboru produktów, które są do nich dopasowane.

