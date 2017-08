Wiedźmin i Wonder Woman nie pomogli. Platige Image ze stratą w drugim kwartale

Fot. Platige Image / materiały prasowa

25 maja do kin wchodziła hollywoodzka superprodukcja Wonder Woman, do której polska firma Platige Image przez rok nagrywała scenę, zainspirowaną bitwą pod Grunwaldem. To niestety nie pomogło przyszłemu prawdopodobnie współproducentowi serialu Wiedźmin dla Netflix, by wyjść na plus w drugim kwartale.

Platige Image, w której nasz oskarowy Tomasz Bagiński ma prawie 9 proc. udziałów, ma być przyszłym współproducentem serialu „Wiedźmin”, realizowanego przez światowego lidera serwisów wideo w sieci Netflix. Choć decyzja jeszcze nie zapadła i Netflix nie jest zobowiązany do wyprodukowania serialu, to akcje między połową maja a czerwca rosły jak na drożdżach.

W czwartek polska spółka podała wyniki za drugi kwartał. Okazały się dużo gorsze niż rok temu.

Inwestorzy giełdowi zostali w ten sposób wystawieni na próbę nerwów. Po informacji o „Wiedźminie” rynek wywindował kurs spółki z poziomu 40 zł do ponad 80 zł. Od połowy czerwca akcje jednak korygują wcześniejszy entuzjazm. Po dzisiejszych informacjach finansowych spadały nawet o 3 proc., by po pół godzinie sesji giełdowej odreagować i tracić tylko 1,5 proc. przy cenie do 65,99 zł.

Wyniki nie zachwyciły - delikatnie rzecz ujmując. Spółka miała w drugim kwartale 574 tys. zł straty. Rok temu był zysk 3,3 mln zł. W połowie 2016 r. też przychody były na wysokim jak na spółkę poziomie 26,3 mln zł - teraz wynosiły zaledwie 18,1 mln zł.

Wybrane dane finansowe Platige Image (mln zł) mln zł 2 kw. 2017 2 kw. 2016 zmiana % 1 półrocze 2017 1 półrocze 2016 zmiana % Przychody 18,1 26,0 -30,4 33,3 44,8 -25,6 Wynik operacyjny EBIT -0,6 3,3 -117,2 -0,6 3,5 -117,3 EBITDA 0,4 4,2 -90,5 1,1 5,1 -78,7 zysk netto -0,8 2,4 -133,2 -0,6 2,1 -130,8 marża EBITDA % 2,19 15,99 -13,8 3,24 11,32 -8,1 marża netto % -4,38 9,18 -13,6 -1,94 4,69 -6,6 przepływy operacyjne 0,9 -0,3 450,4 0,5 0,4 16,9 przepływy inwestycyjne -2,0 0,2 -1149,7 -2,3 -1,4 -59,0 przepływy finansowe 1,1 0,8 27,9 1,3 1,5 -12,0 Źródło: raport finansowy Platige Image

Trzeba jednak oddać spółce to, że potrafi elastycznie regulować kosztami - spadły do 18,8 mln zł w drugim kwartale b.r. z 22,7 mln zł rok wcześniej, głównie dzięki redukcji wypłat na wynagrodzenia. Platige Image współpracuje co prawda z 200 grafikami, ale na podstawie umów cywilnoprawnych. Na stałe zatrudnia tylko 60 osób. Stąd razem ze spadkiem przychodów spadły też i koszty a strata była dzięki temu mniejsza.

Jedną z przyczyn słabszych wyników jest niewywiązanie się ze zobowiązań przez koproducenta filmu „Fatima”. Platige Image zatrzyma otrzymane już kwoty, ale zachowa 100 proc. praw autorskich do filmu i wyprodukowanych etapów produkcji. Spółka będzie szukała finansowania na dokończenie „Fatimy”.

Wywiad z reż. nowego "Wiedźmina"

Wonder Woman nie pomogła

Na liście swoich najważniejszych dokonań spółka podaje scenę do filmu „Wonder Woman” - hollywoodzkiej superprodukcji, która miała premierę 25 maja. Na życzenie reżyser Patty Jenkins, zainspirowanej „Bitwą pod Grunwaldem 3D”, Platige Image przeniosło w 3D i animowało obraz, opowiadający dzieje głownej bohaterki i jej narodu. Prace nad sceną trwały ponad rok.

Firma wykonała też „making of” do zrealizowanego w ubiegłym roku dla Allegro filmu „Jaga” - trzeciego epizodu Legend polskich. Zakończyła też swój zakres prac przy filmie ”Another Day of Life”, fabularyzowanym dokumencie na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia”. Projekt znajduje się na etapie ostatnich prac u koproducentow belgijskich i hiszpańskich.

Oprócz tego spółka dołączyła do projektu e-Bus, zajmowała się m.in. realizacją trailera do gry Frostpunk dla 11 bit Studios, zwiastuna do gry Skull and Bones dla Ubisoftu, wykonała trzy reklamy dla Schweppes przeznaczone na rynek arabski, najnowszą reklamę piwa Żubr, spot dla Frugo z udziałem Kamila Bednarka oraz postprodukcję dwóch reklam Carrefoura w Polsce z Jackiem Braciakiem, grającym Napoleona. Spółka chwali się też postprodukcją nagrodzonego Fryderykiem teledysku Dawida Podsiadło oraz realizacją teledysku do piosenki zespołu Fertile Hump.