Chwała, miejsce w historii i nagrody pieniężne. Siatkarze wracają do kraju nieco bogatsi

Za obronę tytułu reprezentacja otrzyma 200 tys. dolarów do podziału od organizujacej turniej Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Drugie miejsce na mistrzostwach świata zapewnia 125 tys. dolarów, trzecie 75 tys. dolarów. Brazylijczycy wrócą więc bogatsi o równowartość blisko pół miliona złotych, z kolei kadra USA równowartość 276 tys. zł. Niedzielne zwycięstwo Polaków w kontekście finansowym warte było blisko 700 tys. zł. Trzeba jednak podkreślić, że pieniądze te są do podziału na całą kadrę - a nie dla każdego z osobna. Biorąc pod uwagę, że w kadrze jest 15 zawodników i czteroosobowy sztab trenerski - na głowę wypada 10,5 tys. dolarów, czyli blisko 39 tys. zł.

Dla kontrastu warto przypomnieć, że za wygraną piłkarskiego mundialu do zgarnięcia jest 38 mln dolarów. Z kolei 8 mln dolarów powędrowało do Polskiego Związku Piłki Nożnej po wystepach naszych piłkarzy w Rosji. To pokazuje, jak daleko siatkówce - przynajmniej pod względem finansowym, nie emocjonalnym - do piłki nożnej.