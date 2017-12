Nie wszystkie szpitale zdążyły z remontami. Mogą stracić kontrakty z NFZ

Szpitale miały dwa lata na dostosowanie się do nowych wymogów architektonicznych

Z końcem grudnia mija termin na przebudowę szpitali w taki sposób, by sprostały unijnym przepisom. Wiadomo jednak, że z remontami nie zdąży ponad setka placówek, co może przekreślić ich szansę na kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowe wymogi szpitalom postawiła nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym z 25 września 2015 r. Zgodnie z jej postanowieniami do końca roku 2017 szpitale musiały dostosować się do unijnych przepisów o likwidacji barier architektonicznych.

Zobacz też, czym jest sieć szpitali:

Nowe windy i łazienki

Placówki musiały w tym czasie m.in. zbudować brakujące windy, poszerzyć korytarze oraz wygospodarować łazienkę w każdej sali chorych. Te, które nie zdążyły, muszą liczyć się z ryzykiem utraty kontaktów z NFZ. Nawet jeśli są wysoko w tzw. sieci szpitali, o czym donosi "Rzeczpospolita".

Zdaniem ekspertów ze Związku Miast Polskich problem z realizacją wymogów ma od 100 do 150 placówek. W związku z tym w kwietniu do resortu zdrowia wpłynął wniosek o wydłużenie terminu zakończenia prac do 2020 lud 2022 roku. Argumenty Związku przegrały jednak z samorządami, które poniosły znaczące wydatki i zdążyły wyremontować szpitale – jeszcze w kwietniu warunków nie spełniało 450 placówek.

"Przymykanie oczu"

Marek Wójcik z ZMP ocenia, że utrzymanie terminu 31 grudnia 2017 r. doprowadzi do sytuacji, w której "wojewódzkie oddziały NFZ będą musiały przymykać oczy i dalej płacić, by nie wykluczyć strategicznych szpitali z sieci".