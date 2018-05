Skarbówka prześwietla podatników wykazujących straty. Tropi agresywną optymalizację

Fot. Damian Rucinski/REPORTER 55,4 mld zł złotych straty wykazały firmy w 2016 roku. Ruszyły kontrole skarbowe.

Kontrole już się zaczęły. Przedsiębiorcy skarżą się, że kontrolerzy nie zwracają uwagi na specyfikę ich branż.

55,4 mld zł złotych straty wykazały firmy w 2016 roku – pisze "Rzeczpospolita”. Rok wcześniej były sporo niższe bowiem wyniosły 40,8 mld zł. Skarbówka postanawiała ruszyć w teren, by sprawdzić podatników, którzy wykazali zwiększone straty w ostatnich latach.

Zarówno fiskus, jak i doradcy podatkowi obsługujący biznes przyznali, że takie kontrole się już zaczęły. Urzędnicy ewidentnie rozpoczęli polowanie, co potwierdzają rozmówcy ”Rz”.

– Niestety, w praktyce widać, że kontrolerzy nie przyglądają się specyfice działalności podatnika, ale przychodzą po pieniądze. Nierzadko widać, że z góry stawiana jest teza, że kontrolowany podmiot próbuje uciec od płacenia podatku – mówi na łamach dziennika Katarzyna Knapik, doradca podatkowy, partner w krakowskiej kancelarii Taxpoint.

Okazuje się, że sporo strat wykazali operatorzy telekomunikacyjni. Jak wylicza ”Rz”, T-Mobile Polska wykazała je na kwotę 3,2 mld zł, Orange Polska na 689 mln zł, a Polkomtel na 808 mln zł.

Istotne straty generowały również spółki górnicze, jak choćby Katowicki Holding Węglowy zanotował 576 mln zł strat, a Polska Grupa Górnicza – aż 1,7 mld zł.

Jak tłumaczy Rz, ci pierwsi ponieśli koszty za licencje na LTE i inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, drugich pochłonęły koszty restrukturyzacji.

Jak podkreślają eksperci pytani przez dziennik, wykazane straty wcale więc nie muszą świadczyć o próbach ucieczki od podatku i agresywnej optymalizacji.

