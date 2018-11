Sklep poczty udawać nie może. Sejmowa komisja przyjęła zmiany w przepisach

Propozycje dotyczące doby pracowniczej

Reprezentujący "Solidarność" Alfred Bujara podkreślił, że związek może pójść na ustępstwa i wycofać się z pomysłu poszerzenia niedzielnego zakazu handlu od 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek. Już wcześniej "S" przekonywała, że największym mankamentem ustawy o zakazie handlu jest brak określenia doby pracowniczej, co skutkuje tym, że pracownicy niektórych sklepów kończą pracę parę minut przed północą w sobotę i zaczynają ją bardzo wcześnie rano w poniedziałek.

- Mówiłem, że będą pracodawcy przymuszający pracowników do pracy do godziny dwunastej w nocy w soboty poprzedzające wolne niedziele. Nawet wymieniłem sieć. To była Biedronka i to właśnie Biedronka pierwsza przedłużyła czas pracy do godziny 24 – powiedział Bujara. W dalszej części praktycznie słowo w słowo powtórzył to Janusz Śniadek, niegdyś szef "Solidarności", obecnie poseł PiS.