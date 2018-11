SKOK Wołomin. Podejrzany twierdzi, że dawał pieniądze politykom PiS. Sasin: pomówienie

P. składał wyjaśnienia w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w procesie szefa Kółek Rolniczych Władysława Serafina. "Jeżeli sąd usłyszy, że czołowe nazwiska polityków, którzy są dziś u władzy, np. poseł Sasin, senator J., senator B., są to osoby, które bardzo dobrze znam i otrzymywały od nas ze SKOK pieniądze. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ nie byłem jedyną osobą, która przekazywała tym panom koperty z banknotami" – miał powiedzieć P. w sądzie. Do jego zeznań dotarło Radio ZET .

P. to były oficer kontrwywiadu WSI. W sprawie afery SKOK Wołomin usłyszał on łącznie 911 zarzutów. Miał oszukać klientów na kwotę 2 mld zł.

Co ciekawe, jak twierdzi P., zeszyt, w którym zapisywał nazwiska polityków i oficjeli, z którymi się kontaktował, zniknął z akt sprawy. Stwierdził także, że prokuratorzy mieli ponoć instruować go, jak zeznawać w sprawie. Serafin zwrócił się do sądu o wykorzystanie tych słów do obrony swojego wizerunku. Według prokuratorów Serafin miał wyłudzić od SKOK-u Wołomin trzy pożyczki na 3,6 mln zł oraz pomagać na oszustwa kredytowe na tzw. słupy na kolejne 3 mln zł.