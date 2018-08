Skriware pozyskał 4,5 mln zł na dodatkowe lekcje robotyki, programowania i druku 3D dla dzieci

Fot. LECH GAWUC/REPORTER Zajęcia z programowania cieszą się zainteresowaniem i dzieci, i rodziców

Skriware, polski startup dostarczający rozwiązania edukacyjne oparte o technologię druku 3D, pozyskał 4,5 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Za ten pieniądze będzie m.in. udoskonalał systemy uczące dzieci robotyki, programowania i druku 3D.

Firma planuje też rozbudowę Akademii Skriware i rozwój Skribotów – edukacyjnych robotów, które dzieci mogą samodzielnie budować i programować.

– Rosnące zainteresowanie technologiami edukacyjnymi to jeden z najważniejszych motorów naszego wzrostu. Tylko w ostatnich 6 miesiącach podpisaliśmy kontrakty przekraczające 70 procent planu sprzedażowego na 2018 rok – powiedział Karol Górnowicz, prezes firmy Skriware.

Kompleksowy STEAM

Podkreśla, że przewagą jego firmy jest oparcie usług na STEAM, czyli akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics.

- Dodatkowo współpracujemy z szeregiem instytucji edukacyjnych, a informacji zwrotnych na temat naszych produktów udzielają nam zarówno organizacje działające na terenie Polski, jak i zagranicą. To daje nam możliwość całościowego spojrzenia na to, jak pomóc młodym ludziom postawić pierwsze kroki w świecie nowych technologii i wyposażyć ich w umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy – dodaje Górnowicz.

Grant przyznany przez NCBR w ramach tzw. "szybkiej ścieżki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ma pomóc Skriware w rozbudowie systemu robotycznego opierającego się na autorskich modułach elektronicznych, a także umożliwić usprawnienie konstrukcji flagowego modelu drukarki 3D, wykorzystującego inteligentny system detekcji błędów wydruku. Obydwa produkty są częścią Akademii Skriware, opartego na STEAM ekosystemu, którego treści edukacyjne powstały we współpracy z ekspertami z Dartmouth College, jednostki Astro Center z teksańskiego Uniwersytetu A&M oraz Harvard Graduate School of Education. Opracowana platforma pozwoli dzieciom zdobyć szerokie kompetencje, z naciskiem na wiedzę z dziedzin takich jak modelowanie 3D, programowanie czy robotyka.

Technologia w edukacji zyskuje na popularności

Założona z końcem 2015 roku warszawska spółka Skriware koncentruje się na rynku technologii edukacyjnych.

Choć produkty Skriware dostępne są dla sektora edukacji od niespełna roku, startup może pochwalić się już wdrożeniami zarówno w Polsce jak i za granicą. Na terenie Polski rozwiązanie Skriware zostało zaimplementowane między innymi w American School of Warsaw, niepublicznym liceum Akademeia, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, czy w 5 placówkach w województwie śląskim i pomorskim, które Jastrzębska Spółka Węglowa wyposażyła w produkty Skriware w ramach działań CSR. Poza tym, pracownie robotyczne Skriware można znaleźć w placówkach edukacyjnych z różnych zakątków świata, między innymi w indonezyjskim Koding Next czy dubajskim Repton School.

– W biznesowym rekonesansie po Zjednoczonych Emiratach Arabskich firmę wsparło dubajskie biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która ułatwia polskim przedsiębiorcom komercjalizację produktów na całym świecie – mówi Wojciech Fedko, wiceprezes PAIH.

PAIH pomaga Skriware przecierać szlaki w Stanach Zjednoczonych. – Wyselekcjonowaliśmy Skriware jako jeden z najbardziej obiecujących polskich startupów technologicznych i zabraliśmy go tej wiosny na Select USA, gdzie zapadają najważniejsze decyzje inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych – dodaje Fedko, który o potencjale polskich firm rozmawiał w trakcie wydarzenia z Wilburnem Rossem, Sekretarzem Handlu USA, i gospodarzem szczytu.