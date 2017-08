Skutki nawałnic w północnej Polsce. Elżbieta Rafalska: sytuacja na tym etapie tu w tej chwili jest opanowana

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER Rząd jest mocno krytykowany za spóźnioną pomoc dla mieszkańców dotkniętych kataklizmem.

- Sytuacja na tym etapie tu w tej chwili jest opanowana. Są uruchomione wszystkie siły do tego, żeby udzielić należytego wsparcia - powiedziała w poniedziałek minister rodziny i pracy. Elżbieta Rafalska nazwała decyzje szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka "absolutnie odpowiedzialnymi".



- Najważniejsze i kluczowe jest to, że w województwach pomorskim wielkopolskim i kujawsko-pomorskim wojewodowie do gmin przekazali środki na wypłatę tych zasiłków celowych - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla telewizji internetowej wPolsce.pl.

Minister powtórzyła w poniedziałek informacje przekazane w sobotę przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka o skali pomocy dla samorządów. Chodzi o 42 mln zł dla 7300 poszkodowanych rodzin w ramach pomocy socjalnej w wysokości 6 tys. zł.

- Nic nie stoi absolutnie na przeszkodzie, żeby dokonywać płatności tych zasiłków celowych w wysokości 6 tys. zł, dlatego że stosujemy tam tylko część siódmą kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego - podkreśliła minister.

Rafalska powiedziała, że jej resort ma też środki "chociażby z funduszu pracy na to, żeby sfinansować roboty publiczne, prace interwencyjne, bądź prace społecznie użyteczne, jeżeli będzie zainteresowanie samorządów". Resort ma dziś 60 mln środków na ten cel, ale - jak zaznaczyła minister - może zwiększyć tę kwotę.

Wideo: premier i minister obrony we wsi Rytel

Szefowa resortu rodziny i pracy mówi też o gotowości prowadzenia programu dożywiania dzieci i osób starszych i innych formach pomocy dla poszkodowanych.

- Ze strony rządowej jest to zagwarantowane, że są zabezpieczone środki na wypłacanie, że są uruchomione wszystkie siły do tego, żeby udzielić należytego wsparcia - powiedziała Elżbieta Rafalska.

Pytana o kwestię ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, czego domaga się opozycja, Rafalska zaznaczyła, że nie wchodzi to w zakres jej kompetencji. Oceniła, że "sytuacja na tym etapie tu w tej chwili jest opanowana".

- Ufam, że decyzje pana ministra Błaszczaka są absolutnie decyzjami odpowiedzialnymi i to on miał całość oceny sytuacji - podkreśliła minister rodziny i pracy. - Znam jego rzetelność absolutną, ofiarność we wszystkich tych działaniach i sprawność działania - dodała.

Ze strony opozycji parlamentarnej i samorządowców, głównie związanych z Platformą Obywatelską, na rząd posypało się wiele oskarżeń o opieszałość w reagowaniu na skutki nawałnic z 11 sierpnia.

Rządowi dostało się jednak także ze strony mieszkańców dotkniętych kataklizmem i ochotników, którzy własnymi rękami przez pierwsze godziny i dni prowadzili akcję pomocy.