Apple znów ulega chińskiej cenzurze. Usuwa aplikacje Skype'a

Aplikacja Skype została usunięta z części chińskich sklepów China App Store po interwencji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej. To kolejny przykład prób sprawowania kontroli nad internetem przez państwo, którym ulegają zagraniczne koncerny.

Aplikacja przeznaczona na telefony komórkowe jest niedostępna w chińskim App Store firmy Apple Inc. za pośrednictwem iPhone'a – donosi Wall Street Journal.

Jak tłumaczy amerykański koncern Apple, firma, otrzymała zgłoszenie z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej, że aplikacje wykorzystujące komunikację VOIP nie są zgodnych z chińskim prawem. Dlatego też, jak tłumaczyła w oświadczeniu przesłanym "WSJ", zmuszona była usunąć Skype'a ze swojej oferty w tym kraju.

'It's further fraying of the seam between the Chinese internet and the global internet'https://t.co/mwjQEScdhE