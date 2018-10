Braki kadrowe i złe finansowanie. Były minister zdrowia stawia diagnozę polskiej służbie zdrowia

O największe bolączki polskiej służby zdrowia zapytaliśmy byłego ministra zdrowia Marka Balickiego. Jak stwierdził w programie "Money. To się liczy", cierpi ona na dwa poważne schorzenia: brak pieniędzy oraz braki kadrowe.

- Polska przeznacza dużo mniej na ochronę zdrowia z środków publicznych niż kraje Zachodu - stwierdza w programie "Money. To się liczy" były szef resortu zdrowia Marek Balicki. Mimo że finansowanie ma zostać zwiększone do 6 proc. PKB, to wciąż za mało.

Zdaniem Marka Balickiego polska służba zdrowia cierpi właśnie z powodu pieniędzy oraz braków kadrowych. - W Polsce brakuje lekarzy i pielęgniarek - zaznaczył były minister.

Pytany o to, czy system przywiązujący lekarzy do jednego szpitala w zamian za wyższą pensję spotęgował problem, stwierdził, że "od systemu podwyżkowego i lojalek nie przybędzie nam lekarzy".

Tym czasem braki kadrowe zasila fala emigracji zarobkowej medyków, o której pisaliśmy w money.pl. Ilu wyjeżdża? Pewien obraz tej skali pokazuje liczba pobranych w NIL zaświadczeń o postawie etycznej umożliwiających pracę w UE.

Z danych przekazanych money.pl przez Naczelną Izbę Lekarską wynika, że obecnie w Polsce zawód wykonuje 134 837 lekarzy, 36 480 lekarzy dentystów oraz 444 medyków z podwójnym prawem wykonywania zawodu (lekarz i lekarz dentysta).

To oznacza, że w porównaniu do ubiegłego roku w skali całego, prawie 38-milionowego, kraju przybyło nam tylko 439 lekarzy i zaledwie 4 medyków z podwójnym prawem wykonywania zawodu.

Z najnowszych danych wynika, że Naczelna Izba Lekarska w całym ostatnim roku wystawiła lekarzom 747 zaświadczeń o postawie etycznej. To więcej o ponad 8 proc. niż rok wcześniej, kiedy chęć wyjazdu deklarowało 694 lekarzy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wystawiane przez NIL dokumenty umożliwiają lekarzowi i lekarzowi dentyście podjęcie pracy w innych krajach Unii Europejskiej, ale nie obejmują wyjazdów poza Wspólnotę. Skala więc może być znacznie większa.

