464 smartfony i 15 tabletów. Nowa inwestycja TVP

Fot. PAP/Marcin Kmieciński Zarządzana przez Jacka Kurskiego telewizja ciągle potrzebuje nowych smartfonów

Ponad 460 nowoczesnych smartfonów i do tego kilkanaście tabletów - to nowa inwestycja TVP. Firma dokładnie wylicza czego potrzebuje i czeka na oferty do 28 września.

Pięć spośród smartfonów ma obsługiwać oprogramowanie iOS - wiadomo zatem, że mają być to produkty firmy Apple. Pozostałe, jak podaje serwis Press, mają działać na systemie Android. Tu już TVP dokładnie rozpisuje za ile mają być te telefony.

I tak 12 modeli z Androidem ma kosztować do 1,8 tys. zł brutto, 48 z kolei - do 1,4 tys. zł. Ceny 399 z nich mają natomiast nie przekraczać 900 zł. W przypadku tabletów również TVP doskonale wie, czego chce. Dziesięć z nich ma być z systemem iOS, a pięć - z Androidem, czytamy w serwisie Press.

Wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, a ich modele nie starsze niż wyprodukowane w 2017 roku. To już kolejne zakupy TVP w tym roku jeśli chodzi o takie urządzenia. W drugiej połowie sierpnia firma rozstrzygnęła przetarg na 500 smartfonów i 15 tabletów. Zwyciężyła wtedy firma Orange Polska. Wartość ówczesnego kontraktu nie przekraczała 400 tys. zł.