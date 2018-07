Jacek Kurski chce nowych "Wiadomości". Umowa z Platige Image podpisana

Fot. Ireneusz Sobieszczuk Jan Bogacz Prowadzącym "Wiadomości" zobaczymy w nowej oprawie

"Wiadomości" zyskają nową oprawę graficzną. Poinformowało o tym odpowiedzialne za projekt studio Platige Image. Koszt? Przynajmniej 5,5 mln zł.

Flagowy program informacyjny Telewizji Polskiej jest w centrum zainteresowania większości mediów od czasu przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy. Choć większość informacji dotyczy serwowanego w "Wiadomości" przekazu, to był czas, gdy w centrum uwagi znalazła się ich czołówka. A dokładnie zastąpienie Pałacu Kultury i Nauki Zamkiem Królewskim w Warszawie. Wkrótce scenariusz może się powtórzyć.

Telewizja kierowana przez Jacka Kurskiego postanowiła zainwestować w nowoczesną i w pełni interaktywną oprawę stworzoną z wykorzystaniem technologii Vizrt. Poinformowała o tym w komunikacie giełdowym spółka Platige Image S.A., z którą współpracował m.in. Tomasz Bagiński.

"W dniu 5 lipca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Emitentem a Telewizją Polską S.A., na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przez Emitenta oprawy graficznej audycji telewizyjnej >>Wiadomości<<, wykorzystującej technologię Vizrt oraz wdrożenie tej oprawy i świadczenie usług serwisu" – czytamy w komunikacie giełdowym spółki. Nie wiemy dokładnie ile publiczny nadawca zapłaci za nową oprawę studia, ale można wskazać przynajmniej szacunkową wartość. Będzie to nie mniej niż 5,59 mln zł (ponad 8 proc. wartości przychodów ze sprzedaży grupy Platige Image za rok 2017, które wyniosły niemal 70 mln zł – red.)

Umowa będzie obowiązywać przez 21 miesięcy - obejmuje nie tylko stworzenie oprawy, ale i jej serwisowanie. Co ciekawe, to kolejna w ostatnim czasie umowa podpisana przez Telewizję Polską i studio. Poprzednia dotyczy przygotowania oprawy wizualnej rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy emitowanych na antenie TVP w sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/21. Jej wartość to dokładnie połowa kosztu nowej odsłony "Wiadomości".

Platige Image wyprodukowało w przeszłości m.in. nagradzane animacje "Katedra" i „Sztuka spadania”, wyświetlany w Muzeum Powstania Warszawskiego klip "Miasto ruin" czy wykorzystywane w kampanii Allegro filmy z cyklu "Legendy Polskie".

