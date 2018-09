Świdnik oferuje smigłowce dla marynarki. "Życzymy MON konsekwencji w podejmowaniu decyzji"

Fot. leonardocompany.com Śmigłowie AW101, w Wielkiej Brytanii znany jako Merlin

W przetargu na śmigłowce dla Marynarki Wojennej konkurują dwie maszyny, produkowane przez PSL Świdnik oraz przez Airbus. - Tylko nasz, AW101 , został zaprojektowany do zwalczania okrętów podwodnych - przekonuje Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters, który jest właścicielem PZL Świdnik.

Krystowski, z którym money.pl rozmawiał przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy, ocenił, że decyzja z 2015 roku o zakupie śmigłowców z importu była niefortunna. Dodał, że ma nadzieję, iż się nie powtórzy. Przekonywał, że kraje, które mają swoich, rodzimych producentów śmigłowców, korzystają z ich usług na "niesłychaną skalę" i Polska też tak powinna robić. - Życzymy MON konsekwencji w podejmowaniu decyzji - powiedział wiceprezes Leonardo Helicopters.



Przekonywał, że za wyborem rodzimego śmigłowca przemawia wiele argumentów: lepsza kontrola technologii, co jest ważne dla bezpieczeństwa kraju, większe możliwości modernizacji, wsparcia, szkoleń i wreszcie wpływy z podatków, czy miejsca pracy. - We Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii, gdzie są producenci śmigłowców, ilość śmigłowców rodzimej produkcji w wojskach poszczególnych krajów za kazdym razem przekracza 90 proc. - zwrócił uwagę.

Czytaj też: MON odwołuje zaproszenie do składania ofert na śmigłowce dla polskiej armii

Obecny przetarg na śmigłowce dla marynarki dotyczy czterech maszyn. Producenci właśnie składają ostateczne oferty.



Nawiązując do dużej niepewności przetargów na uzbrojenie, ocenił, że jest to "rynek kapryśny". - Dochodzi do podpisywania umów, potem ich zrywania; mówimy o olbrzymich pieniądzach, budżet MON w przyszłym roku przekracza 40 mld zł. Nie dziwmy się, że są różne koleje losu - powiedział.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl