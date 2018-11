Smog nas wykańcza. Co roku wymiera w Polsce średniej wielkości miasto

Przez wieki my, Polacy, walczyliśmy z różnymi wrogami. Radziliśmy sobie z najeźdźcami, wytrwaliśmy pod czerwoną łapą komunizmu. Dziś wspólnie możemy cieszyć się z 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wielu z nas w ostatnich dniach robiło to na ulicach swoich miast. Jak jeszcze możemy uczcić tę rocznicę? Możemy zadbać o to, aby kolejne pokolenia Polaków mogły dorastać w zdrowiu. Dziś nie mogą na to liczyć, bo wyjście na ulice to często igranie ze zdrowiem.