Czesi zamawiają u nas 40 gazowych Solarisów. Wartość kontraktu to 45 mln zł

Fot. Solaris Bus&Coach Pojazdy napędzane będą niskoemisyjnym sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Jeszcze w tym roku do czeskiej Ostrawy przyjadą 24 nowe Solarisy Urbino 12 CNG. Pozostałych 16 dostarczonych zostanie w pierwszym kwartale 2019 roku. To drugie co do wielkości zamówienie na pojazdy napędzane na sprężony gaz ziemny w Czechach w historii polskiego producenta.

W sumie 45 mln zł wart jest kontrakt podpisany przez polską firmę Solaris z czeskim przewoźnikiem Dopravni Podnik Ostrava a.s. Producent zobowiązał się do końca pierwszego kwartału 2019 roku dostarczyć Czechom 40 autobusów.

Pojazdy napędzane będą niskoemisyjnym sprężonym gazem ziemnym (CNG) tankowanym do butli kompozytowych o łącznej pojemności 1575 litrów.

Na pokład klimatyzowanych i wyposażonych w bezprzewodowy internet oraz ogólnodostępne ładowarki UBS autobusów wejdzie do 80 pasażerów. Oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonane zostanie w przyjaznej środowisku i ekonomicznej technologii LED – wyjaśnia producent.

– Ogromnie cieszę się z możliwości realizowania po raz kolejny zamówienia dla Ostrawy. To nie tylko nasz pierwszy klient w Czechach, ale w ogóle pierwszy zagraniczny odbiorca (2000 rok) w historii Solarisa. Przez 18 lat współpracy dostarczyliśmy do Ostrawy już 250 autobusów i trolejbusów – zaznacza Zbigniew Palenica, wiceprezes zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

To drugi co do wielkości kontrakt polskiego producenta na autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym w Czechach. Największy kontrakt – na 105 pojazdów – Solaris realizował w roku 2015 również dla czeskiej Ostrawy. Po zakończeniu wszystkich tegorocznych dostaw łączna liczba Solarisów na czeskim rynku przekroczy 1000 autobusów i trolejbusów.

