Solaris zdobył nowy kontrakt. Dostarczy 16 autobusów hybrydowych dla Szczecina

Fot. Solaris Bus&Coach Hybrydowy napęd umożliwia znaczne obniżenie zużycia paliwa i poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

To największe, po Pabianicach, tegoroczne zamówienie na niskoemisyjne autobusy hybrydowe produkowane w Bolechowie. Tylko w ostatnich tygodniach polski producent dostarczył lub zakontraktował łącznie 127 autobusów hybrydowych na polskim rynku.

Zamówienie dla Szczecina obejmie osiem hybrydowych autobusów przegubowych i osiem 12-metrowych. Wszystkie będą pojazdami ekologami.

Hybrydowy napęd umożliwia znaczne obniżenie zużycia paliwa i poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to możliwe dzięki silnikowi elektrycznemu, zasilanemu z magazynu energii.

W nowych autobusach Solaris specjalne rozwiązania, które mają zaoszczędzić do 20 proc. paliwa. Funkcja zero emission, upodabnia bowiem pojazd do autobusów elektrycznych.

Jak to działa? Dzięki zamontowanemu systemowi Stop-and-Go, silnik spalinowy całkowicie wyłącza się podczas postoju na przystanku i otwarciu drzwi, natomiast włącza się zaraz po wyczerpaniu energii w superkondensatorach.

Oprócz tego w pojeździe zamontowano urządzenie GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które umożliwia uruchomienie funkcji Arrive-and-Go. Funkcja ta wyłącza dodatkowo pracę silnika spalinowego już podczas podjeżdżania autobusu do przystanku.

Jeszcze w 2017 roku Solaris dostarczył do Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego dostarczono po 25 ekologicznych pojazdów. Z kolei zamówienia złożyły Czechowice-Dziedzice, Legnica, Luboń, Oświęcim, Pabianice, Piła, Płock, Pobiedziska, Świnoujście, a teraz dołączył do nich Szczecin.