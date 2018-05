"Solidarność": sklepy udają poczty, więc potrzeba więcej kontroli

Fot. EAST NEWS Solidarność chce więcej kontroli, bo niektóre sklepy zmieniają się w placówki pocztowe

- Ustawa o niedzielnym zakazie handlu póki co działa świetnie - uważa "Solidarność". Ale jednocześnie apeluje do Głównego Inspektora Pracy o zwiększenie kontroli. Chodzi głównie o sklepy, które nagle stały się placówkami pocztowymi oraz te, które nagle zmieniły profil działalności.

- Zdarzają się też przypadki obchodzenia zapisów ustawy. Niektórzy właściciele sklepów spożywczych czy monopolowych zmieniają wpis w rejestrze PKD dotyczący przeważającej działalności i udają, że są np. kioskami z papierosami – uważa Alfred Bujara, szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność".



- Niezgodne z prawdą zmiany dotyczące prowadzonej działalności w rejestrze PKD są przestępstwem zagrożonym karą nawet dwuletniego więzienia - przestrzega związkowiec.

"Solidarność" kontra Żabka

Nie podobają się mu także sklepy, które by ominąć ustawę o niedzielnym zakazie, stały się placówkami pocztowymi. Tak zrobiła na przykład sieć Żabka. - Sklepy te nie spełniają przesłanek zawartych w definicji placówki pocztowej z Prawa pocztowego. Tym samym postępują niezgodnie z prawem. Liczymy, że Państwowa Inspekcja Pracy podejmie zdecydowane kroki w tym zakresie, zanim te naganne praktyki ulegną eskalacji - mówi Bujara.

Aby móc lepiej kontrolować przestrzeganie zakazu, Bujara chce, by dofinansowano Państwową Inspekcję pracy. Pismo w tej sprawie NSZZ "Solidarność" wysłała już do Marszałka Sejmu oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na razie marszałek Kuchciński jeszcze "Solidarności" nie odpowiedział. A zdaniem związkowców, dofinansowanie PIP to konieczność.

- Gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań - mówi Bujara.

