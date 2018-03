- Będziemy od samego początku proponować, żeby te zapisy zostały zmienione w taki sposób, by pracownicy mogli mieć dwie niedziele miesięcznie wolne bez zamykania sklepów. To najlepsze rozwiązanie bez uszczerbku społecznego - mówiła w programie "Money. To się liczy" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. To reakcji na pomysł "Solidarności", która już teraz chce zmieniać ustawę o zakazie handlu w niedziele.

