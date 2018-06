"Solidarność" ostro pisze do Mateusza Morawieckiego w sprawie KGHM. "Dość zabawy i eksperymentów"

Fot. Wojciech Stróżyk/Reporter "Dość już eksperymentów i igraniem naszymi miejscami pracy" - piszą związkowcy do premiera.

"Ta sytuacja powoduje fundamentalne zagrożenie dla funkcjonowania przemysłu miedziowego i zakończy się tragicznie dla naszych miejsc pracy". Tak związkowcy z "Solidarności" w petycji do premiera oceniają karuzelę kadrową w KGHM po dojściu PiS do władzy.

Jak kilka dni temu informowaliśmy, trwają poszukiwania nowych ludzi do zarządu państwowego KGHM-u. Wiadomo już, że w nowym składzie zabraknie obecnego prezesa Rafała Pawełczaka i wiceprezesa ds. finansowych Stefana Świątkowskiego.

Pod petycją Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" skierowaną do Mateusza Morawieckiego podpisali się przewodniczący komisji zakładowych działających w KGHM Polska Miedź SA. i spółkach zależnych. Informację o petycji dostaliśmy na DZIEJESIE.WP.PL.

"Z ogromnym niepokojem obserwujemy co dzieje się z klejnotem w koronie polskiej gospodarki , jak jest nazywana Polska Miedź" - piszą związkowcy. "Od samego początku przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy politycznej obserwujemy niekończący się eksperyment i karuzelę osób we władzach spółki KGHM i Spółek zależnych" - dodają.

Jak przekonują związkowcy, skutkiem takiej sytuacji w spółce jest "nierozwiązywanie nagromadzonych problemów z nieudanymi inwestycjami zagranicznymi, krajowymi, zadłużeniem spółki i wzrostem zobowiązań pozabilansowych, pogarszającymi się warunkami pracy, wzrostem kosztów, rozbudową rad nadzorczych i zarządów".

Według szefów komisji zakładowych, "pod płaszczykiem tzw. konkursów" i na podstawie "kuriozalnej" ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z grudnia 2016 r. w KGHM i spółkach zależnych "powołuje się swoich ludzi, zasłaniając się konkursami i odpowiedzialnością rad nadzorczych".

Czysta hipokryzja i obłuda

"Niech przykładem tej sytuacji będzie konkurs na członków zarządu w KGHM, który ma być rozstrzygnięty po 22 czerwca br., a już dzisiaj wiadomo, że prezesem zarządu zostanie Marcin Chludziński, wiceprezesem zarządu ds. finansów Roger de Bazelaire Yves, wiceprezesem zarządu ds. produkcji Ryszard Jaśkowski" - czytamy w petycji.

"To jest czysta hipokryzja i obłuda. Za konkursem i decyzjami rady nadzorczej kryją się politycy, którzy nie mają cywilnej odwagi, aby wziąć bezpośrednią odpowiedzialność za swoje decyzje" - piszą związkowcy.

"Dość już eksperymentów z Polską Miedzią i igraniem naszymi miejscami pracy" - czytamy w piśmie do premiera. Związkowcy stwierdzają, że "nie ma czasu na dalsze eksperymentowanie i ponowne powierzanie kluczowych stanowisk ludziom, którzy nie znają specyfiki przemysłu miedziowego".

"Tu potrzebne są błyskawiczne decyzje rozwiązujące kluczowe problemy. Politycy muszą zrozumieć, że KGHM nie jest samograjem i nie mogą ograniczać się wyłącznie do spraw personalnych. Polska Miedź potrzebuje programu ratunkowego. Ostrzegamy przed dalszym ryzykowaniem kilkudziesięcioma tysiącami miejscami miejsc pracy. Dość zabawy i eksperymentów" - kończą petycję związkowcy.

Kopie petycji do premiera zostały wysłane także do prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.

