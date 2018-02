Specjalne strefy ekonomiczne do zmiany. Ulgi będą na terenie całego kraju

Fot. EAST NEWS Projekt nowych przepisów wyszedł z ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, którego szefową jest Jadwiga Emilewicz.

Rząd chce przyciągnąć do Polski kolejne wielkie inwestycje. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowego prawa, które zastąpi dotychczasowe przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych. Teraz zwolnienie podatkowe będzie się można dostać w każdym miejscu w Polsce.

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest inicjatywą ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. W jego myśl zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych - napisało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie. Będzie to oczywiście możliwe, o ile dany teren przeznaczony będzie pod inwestycję.

"Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów" - podało CIR. Jak dodało, SSE mają działać do 2026 roku.

Zgodnie z projektem nowych przepisów, inwestor może liczyć na zwolnienie podatkowe na okres od 10 do 15 lat. Będzie to zależało od tego, na jaką pomoc publiczną w danym regionie zezwala Unia Europejska.

Wzmocniona zostanie rola spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora - podaje CIR. Spółki, które do tej pory zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi, staną się głównym punktem kontaktu w regionie, jeśli chodzi o pomoc publiczną w obszarze zwolnień podatkowych i dotacji rządowej.

Dzięki temu, jak zakłada rząd, zwiększyć się ma konkurencyjność Polski w porównaniu z naszymi sąsiadami. Nowe przepisy mają przyciągać "ambitne przedsięwzięcia gospodarcze" i stanową realizację jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tak zwanego planu Morawieckiego.