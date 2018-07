Specustawa mieszkaniowa uchwalona przez Sejm. Ministerstwo zapowiada szybsze i tańsze budowanie

Fot. EAST NEWS Dzięki specustawie budowa mieszkań ma być szybsza i sprawniejsza

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz umożliwienie szybkiej budowy na terenach pokolejowych, poprzemysłowych, powojskowych i rolnych - to jedne z głównych celów specustawy mieszkaniowej, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Za sprawą specustawy okres przygotowania inwestycji mieszkaniowych ma się skrócić z pięciu lat do roku. Nowe prawo ma też wprowadzić standardy urbanistyczne, którymi trzeba będzie się kierować.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców - co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników.

Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.

Specustawa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Uchwalone przez Sejm przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie.

Jak mówił w Sejmie podczas prac nad ustawą wiceminister infrastruktury Artur Soboń, specustawa zlikwiduje chaos przestrzenny w miastach i zahamuje proces ich rozlewania się.

- Żyjemy w rzeczywistości, którą trzeba poprawić. Wystarczy pojechać po Polsce i zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ta rzeczywistość - stwierdził Soboń. - Oczekiwanie Polaków jest takie, by te inwestycje były na dużą skalę i były realizowane jak najszybciej.

Soboń przyznał, że projekt pozwala odchodzić od standardów w niej wyznaczonych, ale jedynie w przypadku gdy gmina podpisze z inwestorem umowę na dowóz dzieci do szkoły.

Podkreślił ponadto, że zapisane w specustawie standardy będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem - "jeśli chcesz budować szybciej, musisz spełnić wysokie standardy urbanistyczne i zawsze za zgodą samorządu" - tłumaczył.

Wiceszef MIiR mówił, że dzięki ustawie odrolnieniu może ulec ok. 900 ha gruntów rolnych w polskich miastach.

Soboń podkreślił, że na bazie tej ustawy nie ma możliwości "dogadywania się". - Gmina jest odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, to gmina decyduje o zagospodarowaniu terenów i to gmina może wyrazić zgodę na inwestycje mieszkaniowe niezależnie od tego, czy w trybie planowania przestrzennego, czy w tym trybie, który proponujemy - zaznaczył.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 225 posłów. Przeciw było 184. Od głosu wstrzymało się 4 posłów. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Będzie obowiązywać przez 10 lat.

