Mieszkanie Plus. Oddano do użytku pierwsze osiedle

Jarocin jest jednym z pierwszych samorządów w kraju, który zaczął budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

W Siedleminie koło Jarocina oddano do użytku pierwsze osiedle wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus - informuje na Twitterze Ministerstwo Rozwoju. Na razie mieszkań jest 96. Ma być ponad 300.

Prace na osiedlu w Siedleminie rozpoczęły się w 2017 roku. W sumie ma się tam znaleźć 366 mieszkań, wartych łącznie ponad 50 mln złotych. Czynsz, jak podaje ministerstwo, ma wynosić 11 zł za mkw.

- To jedna z największych inwestycji, jaką realizujemy, ale też najważniejsza, bo inwestujemy w mieszkańców. Stwarzamy im możliwość lepszego życia w naszej gminie - mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Jarocin jest jednym z pierwszych samorządów w kraju, który zaczął budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Jak informuje Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w Jarocinie przy ul. Leszczyce wykańczane są 42 mieszkania, przy ul. Siedlemińskiej praktycznie gotowych jest 120 mieszkań, a kolejne 108 jest w budowie.

Mieszkania w ramach rządowego programu mają powstać w 17 miastach: w Białej Podlaskiej, Chorzowie, Dębicy, Gliwicach, Katowicach, Kobyłce, Nowej Dębie, Pelplinie, Poznaniu, Radomiu, Skawinie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim, Trzebini, Tychach, Wałbrzychu i Wrześni. Jak podaje BGK Nieruchomości, w efekcie ma zostać zbudowanych ponad 6 tysięcy mieszkań.

Mieszkania z rządowego programu będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Pierwsza z nich zakłada, że średni czynsz bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów wyniesie od 10 do 20 zł za jeden m2. W opcji drugiej stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za m2.

